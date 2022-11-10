陳雅麗「姣X街招」旺角鬧市再現　「扮單身跟啲大老細出去飯局」

曾北上發展十年的陳雅麗（Allie）回流香港接拍亞洲心動娛樂（AMM）網劇《逐流時代》後逐漸為人認識，而最近她便突然在銅鑼灣被派街招，大字標題則寫上「姣婆陳雅麗」字眼，不但指她是「TVB茄喱啡」，又力數她三宗罪：「鐘（鍾）意痴（黐）有錢人釣金龜，尊（專）做人小三，拆散人家庭當飯食，姣X一個。」引起熱烈討論。

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雖然陳雅麗之後接受《香港01》訪問時便否認單張所指，並稱已經到警署備案兼保留法律追究權利，但街招仍再次在鬧市出現！

今晚（10/11），旺角朗豪坊對出突然有大量單張從高處散落至地上，第一款單張有陳雅麗的肖像，「姣X」、「小三」等字眼，第二款單張則印有一名男士的樣子，而兩款單張都附上題為「娛樂圈花生」的短文。短文指陳雅麗是該名男士的老婆，因以為對方是上流人士是結婚：「佢知道佢老公開始唔掂既（嘅）時候佢就知道賴（舐）嘢，即刻為未來鋪路，扮單身跟住啲大老細出去飯局同酒局。」可是一班老細還是無動於衷。

短文又指陳雅麗不時向身邊人呻老公不濟：「話自己唔好運，又話自己老公係廢柴，名唔比唔到，錢又比唔到，日日就出去溝女，話自己揀錯老公」，又話她「成日狗眼看人低，踩低身邊朋友抬高自己。」

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逐流時代．專訪｜陳雅麗北漂十年回流香港冇人識：我覺得好正常！