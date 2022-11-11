silent︱目黑蓮演聾人惹哭600萬人　與川口春奈重燃刻骨愛火

等了又等，日式純愛劇集終於強勢歸來！由「木村接班人」目黑蓮、「國民女神」川口春奈主演的冬日催淚日劇《silent》，甫開播便創下531萬的網上播放量，不但超越年初推理神劇《勿說是推理》、刷新Tver平台和富士電視劇單集播放的歷史紀錄，還登上Twitter全球趨勢第一名；而在日前播出的第四集中，《silent》的觀看次數更突破603萬，也因此被日本網民封為「每周都在破紀錄的日劇」！香港觀眾現可透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

秋季日劇《silent》逢星期五在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼最新進度.

被喻為今年秋冬最催淚的日劇，《silent》講述青羽紬（川口春奈飾）和高中同學佐倉想（目黑蓮飾）在高三那年正式交往，看似甜蜜的關係卻在悄無聲息間一觸即碎 —— 佐倉想在畢業後以一則短訊向女友提出分手，隨後還斷絕所有聯絡！八年後，紬漸漸走出情傷，身邊的那個人也換上高中摯友戶川湊斗（鈴鹿央士飾），她卻在東京意外重遇想，更得知當年被分手的理由，竟是因為男方罹患「年輕突發型雙耳感覺神經性聽力喪失」！曾經熱愛音樂的他再也聽不見任何聲音，紬的內心也因此產生動搖，三個人的命運將何去何從？

目黑蓮和川口春奈在《silent》上演虐心戀曲。（《silent》官方Instagram圖片）

近年亞洲掀起一輪漫改熱潮，不少改編劇集挾著原著作品的高人氣而自帶流量，原創劇《silent》卻在競爭激烈的秋季日劇中殺出重圍，自然有它的過人魅力！該劇主打年輕觀眾族群，因此在選角上找來目黑蓮、川口春奈和鈴鹿央士等新一代人氣演員，成功刺激觀眾的觀看慾望；人稱「小木村」的目黑蓮為了演活聾人角色，開拍前也特地苦練手語，劇中多場無聲喊戲更被觀眾大讚虐心、堪稱演技大爆發！

另外，《silent》不時在日本隱藏版靚景取景，例如在第二集中，目黑蓮和川口春奈在「代田富士見橋」重遇，卻只能用手語對話，該場地原本是當地人才知道的富士山鄰近景點，近日因劇集爆紅而讓小區登上熱搜！要知道疫情肆虐，日本流行國內旅遊，所以引來不少當地劇迷前往拍攝地朝聖！日劇迷不妨透過《silent》預習日本最新景點，方便日後打卡。