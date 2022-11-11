節目巡禮2023｜李佳芯重點劇全部無份轉攻主持　方東昇陳貝兒添食

無綫的《節目巡禮2023》於11月11日假將軍澳電視城舉行，逾160位藝員盛裝出席。

無綫的《節目巡禮2023》於11月11日假將軍澳電視城舉行，逾160位藝員盛裝出席，向廣告客戶推介來年精彩節目。觀乎今年推介新劇只有八套，似乎偏重於綜藝節目，視后Ali李佳芯八套劇都無份，轉向綜藝發展主持兩個重頭節目。

Ali李佳芯《節目巡禮2023》八套劇都無份，轉向綜藝發展主持兩個重頭節目。

Ali今年曾被指推劇，自爆因健康理由未能應付拍劇，但拍攝綜藝節目就完全沒問題，今年先後主持《夢中．情．人》及《呢鋪開乜：開腦》，而在《節目巡禮2023》中亦介紹兩個Ali將主持的節目，包括翡翠台播出的《身體最誠實》及J2旅遊節目《尋找快樂的根源》。

李佳芯（Ali）暫時主攻主持工作。

主持出身的Ali在有線年代，曾主持相當多體育及旅遊節目，轉投TVB後亦由《學是學非》擔任第一代是非精作起步。J2旅遊節目《尋找快樂的根源》由Ali將會帶領幾位J2ers尋找旅遊真正的快樂。Ali將會到訪一些最樸實、平靜的地方探尋快樂，例如到訪曾被評為全球最幸福國度的不丹，與小朋友下田耕種，體驗簡樸農村生活，又會前往貧窮山區做義工和義教，反思幸福和快樂的意義。正在修讀健康課程的Ali另外夥拍註冊護士何沛珈、港大內外全科醫學士趙小婷，主持醫學健康節目《身體最誠實》。

主持出身的Ali李佳芯將有2個新節目，包括J2旅遊節目《尋找快樂的根源》及醫學健康節目《身體最誠實》。（IG：@aliaime）

至於近年因金句不斷受追捧的新聞主播方東昇，2023年亦會主持全新健康節目《好睡好起》，率領《尋人記》團隊，今趟不再尋人，而是尋睡尋夢，帶領觀眾闖入睡眠世界，拆解睡眠密碼。另外重點綜藝仲有TVB煮食節目ICON鼎爺肥媽首度聯手，主持新節目《肥媽李鼎》，以一種食材，兩種演繹功夫菜如何「食平D」，以及口碑載道屢獲獎項的《無窮之路》系列亦是節目巡禮重點推介。

方東昇一連數個節目都口碑載道，街坊話：「尋人要搵方東昇，你搵到佢就幫到手」 (節目截圖)

肥媽鼎爺真係合作開新節目，叫《肥媽李鼎》。