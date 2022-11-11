少女時代太妍被鬧偷走IU女歌手獎　IG暗示要消失引粉絲憂心

少女時代隊長太妍出道15年人氣一直高企，可是近日卻捲入了頒獎禮的「偷獎」風波，被指責在8日舉行的《Genie Music Awards》（下稱：GMA頒獎禮）上以不公平手法奪取了屬於IU的獎項。事後雖然太妍沒有回應，但在IG上傳了詭異照片令粉絲擔憂。



太妍獲頒《GMA頒獎禮》的「最佳Solo女歌手獎」卻捲入了做假風波。（網上圖片）

太妍在今年的《GMA頒獎禮》奪得了「最佳Solo女歌手獎」，獲粉絲及網民的祝賀。不過事後有部分網民質疑獎項的公正性，表示IU原本不論音源和官方投票都是排行最高的女歌手，可是卻在非公開的評審分數上得了負分，導致排行第二的太妍最終拿下了女歌手獎。數據在網絡上瘋傳，有人批評太妍同是實力及人氣兼備的歌手，所屬公司何必在背後操控分數，讓太妍背上了「偷獎」的罪名。

獎項數據在網上瘋傳，網民質疑IU在頭兩項都獲得高票，最終卻失去了獎項。（網上圖片）

太妍上傳寫滿「沒有我，世界也仍轉動」的照片令粉絲相當擔心。（IG/@taeyeon_ss）

太妍和公司至今雖然仍沒有就爭議回應，但她當晚卻在IG上傳了一張照片紙上重複寫上「沒有我，世界也仍轉動」的詭異照片，引起了粉絲的關心。由於上傳時間與風波相近，太妍亦曾公開過有心理疾病，粉絲擔心她會做出衝動行為，於是紛紛留言打氣並講到「沒有姐姐，世界不會轉動」和「沒有太妍的世界變得沒有意義」等。相隔三天後，粉絲終於等到太妍再次更新，相信大家放心不少。

太妍今天終於再更新，相信粉絲都放心不少。（IG/@taeyeon_ss）

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