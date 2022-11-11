季前賽︱大結局決戰衰節奏慢揼波鐘　全劇三大死症導演要負全責？

MIRROR成員姜濤、Ian（陳卓賢）、Edan（呂爵安）和Stanley（邱士縉），ERROR成員肥仔（梁業）和193（郭嘉駿），以及張繼聰和葛綽瑤（Yoyo）主演的ViuTV原創劇《季前賽》，由第二星期開始開始被指暴走，更有人話似師奶劇甚於運動劇，雖然之後有「老闆仔」黃梓樂演技大爆發惹哭，但還是彈多過讚，而到了今晚（11/11）播出的第15集大結局，還是強差人意。

《季前賽》今晚（11/11）播出大結局。（電視畫面）

今晚一集主要講述姜濤（飾高家孝）為首的「痴漢籃球隊」和Ian（飾卓立鋒）為首的「翰林大學隊」之最終決戰，經過一輪攻守，以及球員相繼受傷，最終「痴漢籃球隊」以比數70比71，輸給「翰林大學隊」。最終戰的確有攻有守，但不時穿插大量回憶片段，所以不少觀眾都直播留言區中呻拖慢節奏，指身兼監製、導演和編審的袁劍偉有「揼波鐘」之嫌。不過，鍾意姜濤和Yoyo感情線的觀眾一定滿意，因為姜濤終於「承認」對方地位，更錫了對方額頭一下。

Ian憑絕殺入球反超前「痴漢籃球隊」取得勝利。（電視畫面）

姜濤第一次在鏡頭面前錫異性。（電視畫面）

《季前賽》首播以來，不少觀眾都指出劇集有大量不足之處，首先是劇種不明，雖然《季》劇以運動劇作招徠，但實際上卻像一套有偶像的親情倫理劇，劇集不時篇幅是講角色的家庭關係，身兼監製、導演和編審的袁劍偉之前在直播中便說：「我覺得唔好介定為偶像劇，就係一套籃球運動劇」，但他在另一個直播又說：「資源問題，我哋拍唔到咁多籃球」，非常矛盾。

導演袁劍偉之前開Live說：「我唔知道大家真係會每晚9九點半坐喺度睇，我預計大家等五集一次過睇。」。（直播截圖）

其次是角色篇幅不均，雖然《季》劇海報開宗名義由姜濤和Ian擔任雙主角，但事實上Ian的戲份有如配角，戲份只聚焦他與隊友的不和，以及他與殘族兒童「櫈仔」黃梓賢的情誼，而且所有場面都是點到即止，相比起富二代Edan在家姐李敏面前爭一口氣，以及Stanley與老婆蔡穎恩、囡囡阿Bean（Alexandra Della Pietra）明顯失色，令觀眾預期有落差。

明明Ian與姜濤同樣有「大頭」，但Ian的戲份明顯比對方少得多。（Instagram/@viutv）

最後是姜濤，姜濤雖然有多次演戲經驗，先後在劇集《退休女皇》（2019）、《太平紋身》（2021）和《超感應學園》（2021）中有大量戲份，亦在電影《阿媽有咗第二個》（2022）擔任主演，但演技實力還是充滿改進空間，特別是第13集需要情感爆發的畫面，好像被對手「老闆仔」和Yoyo Carry一樣，加上拍攝《季》劇時正值姜濤赴美後返港的時間，發福不少的他在開工期間才急急減磅，因為跳拍的關係，搞到他時肥時瘦，令觀眾十分出戲。