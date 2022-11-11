MIRROR演唱會︱調查結果出爐　MakerVille發聲明：保留追究權利

MIRROR今年7月28日，於紅館舉行第4場「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」演唱會時，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下，兩名舞蹈員被擊中，事件震驚全球，重傷的「阿Mo」李啟言至今已經留醫。事發106日，跨部門工作調查小組終於今日（11/11）交代調查結果。

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及後，演唱會主辦單位MakerVille及大國文化發聲明，指公司會仔細研究和諮詢法律意見，並保留追究相關單位的權利，又指會繼續承擔傷者的醫療費用及提供其他協助。

全文：

首先，我們感謝政府各部門的努力，就事故原因作出詳細解說。我們會繼續全力配合警方和政府部門的調查工作。為免對尚在進行中的調查造成影響，我們今天只可作有限回應，感謝大家諒解。



就今天警方公佈的細節，我們會仔細研究和諮詢法律意見，並保留追究相關單位的權利。



此外，對於工作小組提出的改善建議，作為業界一份子，任何有助提升演藝行業水平，包括工作人員及表演者安全的政策，我們均全力支持。



對於受傷的三位舞者，李啟言（阿Mo）、張梓峯（阿峯）和羅德智（Zisac)，我們會繼續承擔他們的醫療費用及提供其他協助。



主辦單位MakerVille及大國文化

