何家勁高調發文默認已為人父　為囡囡慶祝生日：開心就好萬事有我

現年62歲的何家勁近年已經淡出娛樂圈，轉戰內地發展，還投資開設「勁家莊」，專心打理健康食品生意。身家早已過億的何家勁感情生活一直成謎，但去年他突然自爆囡囡已經好大個，其後又在微博疑似曝光囡囡的樣貌，不過他一直未有正面回應，直至日前他公開發文，為囡囡慶生！



何家勁近年專心打理「勁家莊」。（微博@何家勁kennyho）

何家勁在微博Post出一幅畫，並寫道：「快樂成長！開心就好！生日快樂！萬事有我！」畫中所見，一位男士為一個細路女擔遮，畫作上還寫有「寶貝，生日快樂！」何家勁似乎是想藉畫作表達會為囡囡遮風擋雨之意，網民紛紛留言送上祝福：「滿滿的愛和安全感」、「小公主生日快樂、「小寶貝快樂成長」，亦有不少人好奇：「這是婉轉回應私人問題了嗎？」

似乎是想藉畫作表達會為囡囡遮風擋雨之意。（微博@何家勁kennyho）

何家勁曾與李婉華拍拖三年，但最後因聚少離多而分手收場。（影片截圖）

何家勁過往曾與李婉華、高金素梅拍拖，但可惜都是分手收場，而他過往亦從未公開過結婚的消息，外界一直認為他至今都是單身。不過去年11月有網民留言催婚：「何！為什麼還不成家！」，何家勁就答道：「女兒都比你大了」，惹來不少粉絲猜測他隱婚生女。今年7月何家勁Post出一張與帶兩個細路女去游水的合照，有網民指相中身穿紫色泳衣的細路女與何家勁十分似樣，猜測兩人是父女關係，但當時何家勁未有回應，如今他公開為「寶貝」慶生，似乎是默認已為人父的身份。

去年11月有網民留言催婚，何家勁答道：「女兒都比你大了」，掀起網民熱議。（網上截圖）