鄭家純與日本老公天天鴛鴦浴　婚禮費用一人一半勁體貼

鄭家純（ #雞排妹 ）上周與日本兒科醫生Akira在東京註冊結婚。鄭家純婚後首度見傳媒，今日在台灣出席品牌「純色」競選總部開幕活動，透露明天便會飛返東京「慰夫」。

對於有網民質疑婚姻造假，但無損鄭家純心情，在活動上向台媒展示結婚證明書，又拿出老公照片給媒體看，大家都覺得Akira樣子似台灣男星李李仁。她指老公好支持自己的工作，除寫真、年曆，連純色產品都會給老公一份。Akira的同事曾問Akira跟誰結婚？他乾脆回答：「就是我桌上年曆的女生啊！」

鄭家純自爆天天與老公鴛鴦浴增進感情。（Facebook@鄭家純）

台媒指雞排妹老公Akira樣子似台灣男星李李仁。（Facebook@鄭家純）

雞排妹鄭家純登記結婚（FB@鄭家純）

雞排妹鄭家純登記結婚（FB@鄭家純）

談到新婚生活，鄭家純指老公比較忙，就連登記結婚前一天都在值班，自己早上又要忙於上課，但仍有秘方維繫夫妻感情，她說：「我覺得一起洗澡、泡澡很重要，我們每天一起泡澡，會互相幫忙，是我提議要一起泡澡，但他很驚訝，他是第一次跟女生一起泡澡。」但由於怕老公太忙，不想自己變成偽單親，所以暫時不考慮生育。

鄭家純亦很體諒老公，婚後新居與夫家距離很近，由於知道老公供樓有壓力，故明年6月在輕井澤舉行的婚禮也有夾一份，她說：「婚宴宴客我是說錢一人出一半，不想讓他燒存款很辛苦。」

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