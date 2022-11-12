MIRROR演唱會｜Mo爸李盛林牧師發代禱信：調查報告還啟言一個公道

在MIRROR第四場紅館演唱會中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），目前仍在伊利沙伯醫院留醫。家庭發展基金總幹事羅乃萱今日（12/11）轉發阿Mo爸爸李盛林牧師的第十六封代禱信，信中提到跨部門工作小組的調查報告，還啟言和各舞者及受影響人士一個公道，以致可以得悉進一步的真相：「感謝神！」而信中亦提到阿Mo已漸漸適應了吞嚥的方法 ，身體暫時能穩定下來，Mo爸媽的也可暫時得以「鬆一口氣」。

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阿Mo目前仍在伊利沙伯醫院留醫。（IG圖片）

當中講到阿Mo需要每隔一段時間轉換在病床上的姿勢，以防褥瘡，每晚都要等候醫護幫助，調整睡姿與及口腔護理才能入睡。在治療時更需要面對不同程度肌肉和關節的拉扯鍛鍊。另外，又提及阿Mo的感官神經有輕微的進展，為此李盛林牧師希望大家可以為阿Mo禱告。信中更罕有提及阿Mo的心願，他表示：「盼在新一個階段的治療和休息能得以平衡；最基本的個人衛生照顧及三餐的進食時間能配合治療。並希望能為新一階段找到合適的醫療團隊和方案。」

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