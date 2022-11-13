法證先鋒V｜蔡思貝扮公關記者勁百變　洪永城衰八卦瘋狂得罪人？

一連三十集的TVB台慶劇《法證先鋒V》將於明晚（14日）首播，除了有「三生三旦」黃宗澤、袁偉豪、洪永城、蔡思貝、蔡潔及王敏奕的主角陣容之外，更有鄭俊弘、高鈞賢、丁子朗、糖妹、白彪和謝東閔等人參與演出，未開播已經令人引頸以待。



《法證先鋒V》將於明晚（14日）首播。

今輯的賣點除了「滅罪鐵三角」組合（即「法證部」、「法醫科」及「重案組」）外，以懸疑手法拍攝的單元個案亦是必睇位，14個單元故事包括包括「安老院虐殺案」、「離奇風水樹」、「失眠拼圖」、「劇本殺」及「天國與地獄」等等，打頭陣的故事為「天使不美麗」，由連詩雅及區明妙擔正做主角，兩集的劇情高潮迭起，未到最後一刻仍分不清誰是「受害者」及「加害者」，要經過精密調查才能逐步揭開真相，從而帶出人性光輝及陰暗面。

打頭陣的故事為「天使不美麗」，由連詩雅及區明妙擔正做主角。

三大男主角亦大讚劇中單元故事可觀，袁偉豪表示每兩、三集就看完一個故事「好快好緊湊」，黃宗澤表示要寫一個好看的單元故事並非易事，而洪永城則表示：「每個故事內容都好耐人尋味同多驚喜位，包保大家估唔到。」蔡思貝於劇中角色的造型今日曝光，先後有打鼓、記者、眼鏡女、噴泉辮及長髮公關Look，當中長髮造型被網民大讚似足女神。

另外，她為了角色專誠學打鼓，受訪時強調為了學好打鼓花了不少事前功夫：「由完全手腳唔協調，到第一次練到隻手有水泡，好難忘。」她又透露正式拍攝打鼓場口當日，袁偉豪及監製均有讚她表現OK，令她開心得像個小朋友笑說：「阿Ben有玩開音樂嘛，佢同監製都有話『打得幾好吖』，咁我就好似小朋友做咗樣嘢畀人讚咁。」

王敏奕在劇中飾演熱血「新紮師妹」霍寶英，原來她由中學開始就已是《法證》的忠實粉絲，她笑指角色充滿熱誠和正義感，而且直覺非常準確：「（霍寶英）好希望用自己嘅衝勁去破案，同埋當大家都好理性時，佢就會用感覺行先，但有時又會畀到啲唔同嘅角度大家。可能呢個角色想帶出嚟嘅信息，就係有時你都要相信你嘅直覺。」敏奕又透露劇集中的連環殺手擁有不少科學知識，令查案難度大大提升。

王敏奕細細個就睇《法證》！

至於飾演含冤入獄的秦克男的洪永城，則笑指角色特別之處是「衰八卦」：「因為好多Case本來唔關佢事，但因為佢要救人，就得罪好多唔同嘅人，然後捲入咗啲兇殺案度。」談到最難忘場口，洪永城笑言是吃拉麵查案，更搞笑地反眼嘆氣謂：「劇情講我哋去唔同嘅地方食拉麵，從而去搵出真兇......總之就食到大家都好～滿～足，而且想話劇組準備嘅拉麵都幾好味。」