法證先鋒V｜黃宗澤不恨生子暫不考慮結婚　跟胡杏兒8年情最可惜

由黃宗澤（Bosco）、袁偉豪、蔡思貝、洪永城、蔡潔、 王敏奕等主演的無綫劇集《法證先鋒V》於優酷率先首播！這次是Bosco事隔５年再重返TVB拍劇，不過觀眾對套劇反應就好壞參半。而近年Bosco主力在內地發展，在內地撈到風生水起，多次擔任男一。雖然他的事業運節節飆升，但感情運就麻麻，現時42歲Bosco感情方面仍未有着落。



黃宗澤自從2017年，與無綫電視約滿後，宣佈不再續約，結束了18年的賓主關係，50週年台慶劇《溏心風暴3》是他的告別作，後加盟邵氏兄弟，並主力在中國內地發展，近年在內地撈到風生水起的Bosco，主演過多部劇集的男一，例如《長在麵包樹上的女人》、《偏偏喜歡你》成功在內地打開知名度，深受內地觀眾喜愛。

今次Bosco事隔5年再重返TVB拍攝劇集《法證先鋒V》，在劇中飾演法證部高級化驗師，性格心思細密，不過雖然他擔任男一，但戲份少到似客串，而劇中與王敏奕的感情戲便被觀眾吐槽「破案5分鐘，戀愛40分鐘」，指他們戀愛戲份多過破案。雖然劇集觀眾反應好壞參半，但勝在劇集在網上討論熱度不減。

黃宗澤Chok鏡頭超多。（劇集截圖）

雖然Bosco事業運節節飆升，但感情運方面就麻麻，最為人熟悉的戀情莫過於與胡杏兒的戀情。胡杏兒曾在《萬千星輝頒獎典禮2011》上公開與Bosco的戀情，當外界都十分睇好二人能開花結果。豈料，胡杏兒於一次受訪中，哭着表示與Bosco經已分手，八年戀情就此落幕，對於分手的真正原因，兩人都不願多說，只表示沒有第三者，是雙方和平協議分手的。之後Bosco在2014年被爆出與香港名模楊崢譜出姐弟戀，二人被拍到喺西貢十指緊扣行街兼當街kiss，而戀情爆光後，迅即「見光死」，有傳是Bosco媽媽不滿意楊崢，而他不想忤逆媽媽的意見，最後決定忍痛斬纜。

Bosco與胡杏兒因合作此劇撻着。（劇照）

至今，42歲的Bosco感情路上仍是單身一人，但單親家庭長大的Bosco，從來不恨結婚生子，家人亦不會催他結婚，在感情世界更要求極高的自由度，無諗過比界限自己的Bosco，坦言緣份到了自然會考慮成家立室。

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