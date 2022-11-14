繩角．專訪｜MIRROR四子吃盡苦頭　江熚生：一啲都唔享受過程

ViuTV新劇《繩角》改編自同名漫畫，講述主角立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，為了詮釋拳王，連平時運動量十足的江熚生（AK）都話高強度訓練有點吃不消，甚至要傷住學招；Lokman（楊樂文）亦坦言會因拍攝而感到攰。「攰在自習，因為出嚟有幾大隻、幾好睇，全部都係靠自己，自制能力係最難。」



ViuTV接連開拍運動題材的劇集，AK表示如有機會的話，想參演以踢波為題材的作品，Lokman認為最緊要有新鮮感，由頭學起才會更有熱誠。（陳順禎攝)

《繩角》集AK、Lokman、Alton(王智德)、 Tiger（邱傲然），拍攝期間，4子每晚做完體能訓練後都會互傳「肌照」。Lokman自知身形輸蝕，所以每次拍攝前都會拉埋AK做多幾下掌上壓。「除咗要自律，亦要用正能量push大家 ，互相send相等大家睇下啲手臂粗、波波有幾脹，令大家可以做多啲運動。AK補充:「用《一拳超人》方法，每日都做100下掌上壓，總之一要除衫就做，我只係想享受成果，一啲都唔享受過程。」

4子大讚駱振偉（Thor）的身形變化最大。

張家輝當年拍攝《激戰》時，為了爆肌身型，曾經日吃2、30隻雞蛋以增加體內蛋白質，到後連飲水都只能用嘴角輕輕沾下。雖然4子未有為修身而如此極端，但過程亦非輕鬆，Loman:「食嘢對我來說係難，因為本身胃口細，所以係個大挑戰。做運動反而更實在，食嘢去到後期只係想咬、唔想吞。我寧願做多兩下掌上壓都唔想吞，成日都用水送飯。」劇集即將播出，問到鋼條身形是否仍在，Lokman非常誠實表示「冇keep、就合格」，Tiger緊接表示：「我係重讀生」事實上，Tiger在劇中用口多過用手，所以完全唔需要修身：「有興幸自己唔使咁辛苦，但都會想去玩，因為真係好熱血，如果收得開第二季睇下有冇得發圍。」

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自演唱會事故後，MIRROR全面停工，兩個多月是否足以沉澱、整理好一切？AK說:「唔識答，因為呢個唔係簡單嘅數學題，但大家喺呢兩個月相信係會搵返自己嘅初心，點解想入行、想發展呢個事業嘅目標，係有重整自己嘅思緒。」Lokman認為很多外來因素是難以對抗或避免，所以在接受的同時亦要繼續走下去:「行落去時一定要自己舒服，如果太多顧慮冇可能行得好，同埋好難enjoy。所以跟著自己節奏走，帶埋身邊嘅人一齊去享受，就算幾難行都好，都一齊行。」

髮型: Lorraine Lam、Seiko Sin、Frankie Ho@HairCulture

化妝: Giann Cheung、Cori Wong、Mayling Suen @Annie G.Chan Makeup Centre

服裝: Valentino, Harvey Nichols, Sandro, Polo Ralph Lauren, Swank, I.T