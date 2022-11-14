無綫55周年晚宴特首做主禮嘉賓　李家超：TVB聞名於全球華人社會

電視廣播有限公司（無綫電視／TVB）今天晚上於香港君悅酒店舉行「無綫電視五十五周年晚宴」(TVB 55th Anniversary Banquet)，由香港特別行政區行政長官李家超先生擔任主禮嘉賓，與多位政府代表、本地慈善團體、商界代表、無綫電視董事局成員、藝員及一眾來賓，於TVB五十五周年台慶月期間見證開台至今的籌款成果。

由香港特別行政區行政長官李家超先生擔任主禮嘉賓。

歷年來TVB與多間本地慈善團體聯手，截至今天，已成功籌得超過六十五億港元善款，惠及過百萬家庭。TVB迎來五十五周年台慶，在這極具意義的年份，TVB在多位嘉賓見證下，承繼過去之籌款成果，期望來年可再創輝煌篇章。

除了主禮嘉賓，多間本地慈善機構代表亦一同見證TVB多年來的社區貢獻，包括香港公益金執行委員會主席陳祖澤博士、東華三院董事局主席馬清揚先生、保良局董事會主席陳正欣博士，MH、仁濟醫院董事局主席葉恭正博士、香港明愛代表明愛之友主席陳德權先生、博愛醫院董事局主席林群女士，與及仁愛堂董事局主席鄭慧賢博士。五十五年來TVB每年均與本地慈善機構合作製作多個大型籌款節目，鼓勵市民熱心公益，回饋社會。

TVB迎來五十五周年台慶，在這極具意義的年份，TVB在多位嘉賓見證下，承繼過去之籌款成果，期望來年可再創輝煌篇章。

行政長官李家超先生致辭時表示：「除了香港以外，TVB亦聞名於全球華人社會，我期望亦深信TVB會一如既往，將香港東西匯聚，獨特文化和我們的香港故事帶到世界不同角落，講出香港的好事實、我們香港多方面的優勢、我們多方面成就的好故事。我深信TVB會繼續為我們發展中外文化藝術交流中心這方面，正如剛才許濤主席所說，作出他們的貢獻，亦會繼續為觀眾創作多元、令我們大家都非常享受的娛樂和資訊節目，共建一個溫暖、包容、共融的家園，一個美好的香港。」

行政長官李家超先生致辭。