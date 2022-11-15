專訪︱Dear Jane入行16年首開戶外騷　主音Tim勁興奮︰冇嘢要擔心

「樂隊夢寐以求開騷嘅地方一定係戶外，終於有適合嘅地方，開心、興奮，期待。」樂隊Dear Jane成軍16年，終在本周五（18/11）迎來首個戶外演唱會，在西九文化區竹翠公園舉行一連三場的《Dear Jane What's Happening Live 2022》。雖然專訪當日距離開騷還有一個月，不過當四子談起籌備情況、為樂迷準備的驚喜時，從他們眉飛色舞的表情已經感受到未開騷先興奮。兩年前推出的《銀河修理員》，對樂迷來說別具意義，「祝你在亂流下平安」不單單是一句歌詞，更是近年互相問候、簡單卻意義重大的祝福。主音黃天翱（Tim）回想起當初收到黃偉文（Wyman）的歌詞時已經覺得好勁，「好簡單咁講穿晒所有，教識一個人點樣去愛」，亦一度懷疑自己到底「夠唔夠班去唱一個咁嘅message？」



Dear Jane將在本周五（18/11）在西九文化區竹翠公園舉行一連三場的《Dear Jane What's Happening Live 2022》。（梁碧玲攝）

入行16年首開戶外騷 Jackal預告「觀眾愈High，我哋就更落力」

曾踏上過會展、九展，紅館舞台的Dear Jane，今次殺入西九文化區竹翠公園舉行首個戶外演唱會，四子表現得興奮又期待。談到室內與室外開演唱會的最大不同，阿Tim坦言戶外騷的氣氛是室內騷找不到的，「大家入到嚟嘅心情、嗰種空曠嘅地方，同埋我哋之前都有機會玩下啲音樂節outdoor show，我哋玩嘅心態又唔同，大家會relax啲，某啲位又會去盡啲呀。」他們玩得更放、更盡情之際，觀眾的反應亦會直接影響台上四位的演出，低音結他手伍漢邦（Jackal）表示，觀眾睇得愈開心、愈投入，他們就會表現得愈落力，「室內好似紅館，有好多燈光、機關，每一part要好精準。室外就好純粹靠音樂去帶動觀眾氣氛，而觀眾亦都畀番嗰個氣氛我哋，觀眾愈開心、愈High嘅時候，我哋就更加落力去做呢件事。就算同一首歌，去到戶外唱番同一首歌，都係兩種感覺。」

首次開戶外演唱會，Dear Jane表現得興奮又期待。（IG圖片）

結他手翁厚樑（Howie）認為兩者最大不同是觀眾的觀感，「其實室內同室外嘅演出有咩唔同，成日答我哋會做啲咩……其實唔係，最大嘅分別係觀眾觀感上有咩分別，觀眾嘅角度先至最大分別。室外嘅，你會有一種感覺係望住個台、望住個環境，有天然海風吹埋嚟，望住上面好多星星，已經滿晒分。」

Howie認為室內與室外騷最大的不同是觀眾的觀感。（梁碧玲攝）

演唱會主題描述現今情況 Nice形容歌單「包羅萬有」

受世紀疫症影響多時，Dear Jane認為演唱會主題「What’s Happening」正好描述現今情況。阿Tim解釋，「好啱而家，到底發生過咩事呀？同時都係關心吓人嘅一句說話嚟，『好耐冇見啦，Hey What’s Happening？』...呢幾年大家俾疫情搞到好攰，亦都留意到大家缺乏咗人哋俾你嘅關心、問候，呢個幾貼題呀，好似好親切。」歌單編排上，Jackal以及鼓手黎俊華（Nice）就形容為包羅萬有，「由開始到而家」。阿Tim補充，「玩番啲舊嘅歌，會玩埋頭一、兩隻碟啲punk歌，終於有個場地啱擺入去個rundown度玩。」四子還透露今次會有翻唱環節，歌迷亦可到Dear Jane的社交平台寫下想聽曲目，「可能係一啲我哋幫其他artist做嘅歌，或者一啲大家好耳熟能詳但估唔到嘅歌。我哋其實都召集緊意見，如果大家鍾意嘅，可以喺我哋嘅IG comment話番畀我哋知，你哋想聽啲乜呀。」

演唱會主題為「What’s Happening」，Dear Jane認為正好描述現今情況。（梁碧玲攝）

至於驚喜方面，Howie直言準備了很多，「申請緊嘅有放煙花、噴火。To be confirmed嘅大型波波、掉波波、噴水，好多好多室外先做到嘅嘢，希望某啲做到，全部做到。」歌手在籌備演唱會的過程中，或多或少都會感到緊張甚至擔心，但Dear Jane卻輕鬆表示「冇嘢要擔心」，阿Tim笑言，「以前可能會好緊張，有冇人買飛嚟呀。今次我哋想focus嘅係have a good time，所以你嚟，係一定have a good time。」

鼓手Nice形容演唱會歌單「包羅萬有」。（梁碧玲攝）

新歌充當愛情止痛藥 「就係經歷過，先至識得去扶持」

正式開騷前，Dear Jane推出新歌兼演唱會主題曲《到底發生過什麼事》，並再次找來Wyman填詞。阿Tim亦在專訪中細說新歌背後故事，「兩個可能以前同班同學，或者以前可能一齊過嘅一男一女，相隔好多年冇見，喺酒吧撞番，男仔見到女仔會諗，點解你而家變到咁憔悴？其實見到嗰刻，已經好想知到底你發生咩事，但係同時已經好明，呢個人發生嘅係類似啲咩事。畀好多聽眾一個空間去代入，可能大家經歷唔同種類嘅呢啲感覺。就係你經歷過，先至會識得去扶持，鼓勵佢哋呢個係難關嚟，但唔緊要，你得嘅，可以繼續行你下一步」，Jackal簡單概括新歌就是「愛情止痛藥」。

Jackal概括新歌是「愛情止痛藥」。（梁碧玲攝）

用歌唱出樂迷心聲 從沒想過《銀河修理員》影響力咁大

《聖馬力諾之心》、《人類不宜飛行》、《脫骹的華爾茲》到新歌《到底發生過什麼事》，不少歌迷形容Dear Jane近年的作品為「療癒系歌曲」。阿Tim坦言最開心是可以替別人唱出心聲，「畀力量又好，畀一個空間佢哋去逃離一下又好。音樂好得意，歌幫人哋講出佢哋嘅心聲，有啲心聲口講唔出，或者冇對象同你講，開心嘅係我哋可以代咁多人講出佢哋心底嘅感覺。」

主音阿Tim最開心是可以用歌曲替別人唱出心聲。（梁碧玲攝）

數到唱出樂迷心聲的歌曲，就不得不提兩年前推出的《銀河修理員》，一句「祝你在亂流下平安」彷彿成為了大家之間的問候與祝福。阿Tim坦言當初做這首歌時，從沒有想過對樂迷有如此大的影響力，「絕對冇，真係冇，做呢首歌嘅心態係冇。嗰次係同Wyman第一次合作，我好記得，收到份歌詞之後我覺得好勁。好簡單咁樣講穿曬所有，教識一個人點樣去愛，我覺得呢件事好宏偉。會諗我夠唔夠班去唱一個咁嘅message呢？我有一刻自己會咁樣諗。」直到歌曲推出後，他才深深感受到當中的共鳴，「其實原來大家係咁...有時候喺咁多moment都會好渴呢種嘅message，呢種愛。係一首可以陪住自己、陪住身邊嘅人，陪住大家嘅一首歌。」狂雨暴雪一起對抗，任歲月再壞不致心慌。



Hair：Jamie Lee@Hair

Make up：German Cheung

Wardrobe：Zegna, Lane Crawford

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