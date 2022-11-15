繩角｜江𤒹生首集變人肉沙包被打到面腫腫　一原因令網民唔想讚好

改編自漫畫《死角》的ViuTV劇集《繩角》，由MIRROR成員江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）等人主演，故事講述主角歐陽駿（江𤒹生 飾） 立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，挑戰極限的故事。

ViuTV劇集《繩角》改編自漫畫《死角》。（劇照）

昨日（14/11）播出第一集，講到來自King Boxing的袁天就(駱振偉 飾)在比賽中獲勝，而歐陽駿哥哥歐陽正（KB李健宏 飾）因為賭輸錢，而被貴利雄（徐浩昌 飾）追討賭債。歐陽正使計被警察拘捕並叫細佬去找袁天就接濟，來到King Boxing的歐陽駿被二師兄李承東（楊樂文 飾）誤會前來的目的，被推上練習擂台上與其他人比賽,，結果被打得面腫腫，但還是見不到袁天就，於是歐陽駿決定在拳館門口過夜，決心要見對方一面，不過李承東不忍心，就讓他進拳館等待。

江𤒹生首集變人肉沙包（劇照）

被人打到面腫腫。（節目截圖）

同樣由MIRROR成員擔任主角的《繩角》緊接着《季前賽》及《野人老師》播出，繼續延續網民的追劇熱潮，AK作為本劇的主演，但是在第一集慘變人肉沙包，由出場到劇集結束都不停被打，可以說得上是三套劇集中最狼狽的男主角，不過節目出街後獲得不少網民好評，認為第一集的節奏適中令人想繼續觀看，當中《季前賽》因為籃球比賽場面過少而遭到網民批評，但由於《繩角》首集就有不少打鬥場面，令觀眾感到滿意。雖然網上有很多《繩角》的好評，但網民就唔想落力讚好，原因是《季前賽》及《I SWIM》播出第一集後獲網民熱烈的讚賞，可是劇集高開低走驚變暴走劇，因此大家認為抱住「唔讚得」的心態，期待《繩角》之後的劇情。

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