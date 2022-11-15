張韶涵助手買超強膠水累事　假睫毛卸足2個鐘仍堅挺超崩潰

台灣歌手張韶涵近年專注在大陸工作，不時會在小紅書分享生活片段，近日她就上載一則助手擺烏龍亂買化妝品，害她整段2小時的車程，都要敷住卸妝棉落妝，事後與助手鬥嘴的對話更讓人哭笑不得。



影片一開頭，張韶涵已經無奈表示：「這年頭要找助理不簡單！這個助理想要害死妳，是分分秒秒的事！」然後見她手上拿着卸妝品狂擦眼皮，眼皮摩擦到紅腫仍未卸掉，原來是助手擔心她的假睫毛一下子就被風吹掉，特意買了一隻標榜「1秒速乾、牢固90天」的膠水！誰知效力太強，從杭州到上海好幾個小時的車程，張韶涵都沒法卸掉睫毛，眼睛都卸到又紅又腫，連旁邊的經理人都忍不住調侃她。

好慘呀！（小紅書＠張韶涵）

最好笑的是，買錯膠水的男助手順勢建議張韶涵：「你可以在網上教大家種睫毛的方法！」連內容都幫她諗好，教大家在家慳錢做睫毛，以後都不用出門做，張韶涵聽後直接無語，憤怒回嘴：「我可以試試在你身上先。」連司機都忍不住搭嘴笑說：「老闆我們再20分鐘就到家了，你從杭州卸到上海都還沒卸完。」場面十分好笑。後來張韶涵回家找專業人士幫忙卸掉，雖然最後成功卸掉了，不過她就痛到眼水直流，十分可憐。

雖然最後成功卸掉了，不過她就痛到眼水直流。（小紅書＠張韶涵）

+ 5