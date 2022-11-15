黃宗澤自認參加《披荊斬棘》最擅長「跳樓」　力邀馬國明一起加盟

黃宗澤（Bosco）主演的無綫劇集《法證先鋒V》於內地視頻平台優酷率先播出，最近，他與內地媒體連線直播，分享幕後故事。



期間，主持人提及蔡思貝（Sisley）給黃宗澤留了一個任務，要求他在鏡頭前說出自己3個優點，黃宗澤聽後即刻大笑，打趣道：「她第一優點就是沒優點，第二個有點就是很吵，第三個摳門。」說完自己都笑到見牙唔見眼，玩笑歸玩笑，他補充道：「說實話蔡思貝三個有點，她人很聰明，然後第二個就是她反應很快，有時候拍戲的時候我們都會在演的時候突然間蹦出一個很好玩，或是一個一句台詞她都會接得到，然後她可愛了可愛了，OK了OK了。」

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除此之外，早前吳卓羲與林峯曾在訪問中表示三人有一個群組，談論參加《披荊斬棘2》，可惜今次黃宗澤因檔期問題缺席：「其實我也是OK的，他們這一季也有找我，但是剛我那個檔期去不了，因為我答應的那個後面還有電視劇在拍，還有電影在等我，所以有點可惜去不了，如果是下一次還有機會的話，也可以去的。」對於唱跳，他笑言：「我跳樓比較厲害哈哈哈哈哈哈」，更抱怨吳卓羲與林峯玩得太開心，已經忘記自己，沒有同他分享感受。談及想合作的哥哥，黃宗澤直言：「把馬國明也找去吧，應該挺好玩挺開心的。」