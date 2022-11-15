繩角｜王賢誌驚現ViuTV新劇：點解我都唔知我拍咗呢齣劇嘅？

ViuTV十一月十四日晚推出新劇，由AK江熚生、Lokman楊樂文主演的熱血拳擊劇《繩角》。

ViuTV十一月十四日晚推出新劇，由AK江熚生、Lokman楊樂文主演的熱血拳擊劇《繩角》，首集播出後網上有不少討論，拳拳到肉相當熱血。前東華三院主席王賢誌（Vinci）在社交平台分享了一件搞笑事，他貼出一張《繩角》截圖問：「點解我都唔知我拍咗呢齣劇嘅？」

王賢誌（Vinci）貼出一張《繩角》截圖問：「點解我都唔知我拍咗呢齣劇嘅？」（王賢誌facebook）

王賢誌（Vinci）近照。（王賢誌facebook）

可以撳大張圖睇下，真係好似王賢誌﹗（王賢誌facebook）

Vinci在FACEBOOK張貼一張《繩角》截圖，相片中一名男士身穿灰色西裝黑色樽領衫，架起太陽眼鏡，自信十足望向遠方，99%酷似王賢誌本人。Vinci搞笑留言：「睇到個friend send嚟嘅呢幅相問係咪我？我話係不過我都唔記得咗喺度拍緊乜，我問返佢轉頭，佢話係ViuTV《繩角》嘅宣傳片段。吓﹗點解我都唔知我拍咗呢齣劇嘅？咁應該唔係我但係又真係好似我，有冇人可以話俾我聽佢係邊個？」

王賢誌（Vinci）同網友熱烈討論點解可以咁似樣。（王賢誌facebook）

不少網友都感到嘩然指以為是同一日，亦有忠實《繩角》觀眾留言指其實是「風車草劇團」創辦人之一，首次拍劇的湯駿業。Vinci不斷回覆網友：「not me of coz。（不過放大張相睇就唔似你。）咁就咁睇電視冇得放大㗎嘛！」、「其實我都係憑隻耳仔去認出真係唔係我自己。」連本人都會認錯難怪Vinci驚魂未定：「弊在我真係以為呢個係自己，但係又唔記得成件事，個感覺好恐怖。」

有忠實《繩角》觀眾留言指其實是「風車草劇團」創辦人之一，首次拍劇的湯駿業。

湯駿業首次拍劇飾演拳館老闆金成亮。（影片截圖）

湯駿業平時係咁樣。（影片截圖）