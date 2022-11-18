許紹雄強勢加入《家族榮耀》續集？　監製梁家樹獨家爆年底開機

人稱「Benz雄」的許紹雄近年與女兒許惠菁（Charmaine）移居新加坡，更打本700萬給女兒在當地開Cafe和餐廳。兩年開了三間鋪。近日Charmaine返港，11月開至12月底在尖沙咀開設期間限定甜品店，老竇Benz雄當然帶好友到場力撐。

許紹雄日前相約黃子華、佘詩曼聚舊！（IG@benz_hui）

近日黃子華、佘詩曼都現身支持Charmaine甜品店。黃子華、阿佘同Benz雄曾合演無綫（TVB）電視劇《絕代商驕》，三人再度合體，不少網友都大呼懷念，好想他們再合作拍《絕代商驕》第二季。Benz雄日前受訪時澄清沒有移民新加坡，因疫情才長留在新加坡，今次回港打算拍梁家樹監製的新劇。

監製梁家樹和女兒Toby梁靖琪。（IG@tobyleungchingki）

監製梁家樹早前拍攝電視劇《家族榮耀》在TVB收視出色，《家族榮耀》全劇收視於TVB收穫24.7點，莫非今次是開拍《家族榮耀2》？梁監製接受《香港01》訪問時否認開拍續集，他說：「暫時不會拍續集的！但在籌備一個家族式的連續劇，希望年底可以開機吧！」梁監製指邀請了少部分《家族榮耀》演員班底入劇組，劇本仍在修改中。

由梁家樹監製的合拍劇《家族榮耀》收視甚佳，不少觀眾都想睇第二季。（劇集海報）

Benz雄接受《香港01》訪問指，之前一直密密有開工拍戲，之後就快到內地和新加坡再拍梁監製新戲，12月中開工，預計拍到3月底，戲中他飾演大仔，令人相當期待！

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