主診醫生建議不要下床走動　姜濤改為視像參演《樂在維港》音樂節

MIRROR人氣王姜濤日前於《903 AllStar籃球賽》扭傷右膝蓋送院，他在社交平台透露已順利完成手術目前正在休養。姜濤原定明天（18/11）現身西九文化區參與《樂在維港》音樂節，但因腳傷關係，主診醫生亦建議他盡量不要下床走動，大會今日（17/11）公布姜濤將改為視像演出。



姜濤將改為視像參演《樂在維港》音樂節。（IG圖片）

大會在社交平台發文公布姜濤將視像參演音樂節：「大家一定急不及待想了解有關姜濤會否出席香港新世代藝術協會（HKGNA）音樂節2022『樂在維港』開幕音樂會。姜濤及HKGNA在手術過後一直進行溝通，看看是否有機會親身出席音樂會。雙方都十分希望能按計劃安排節目。姜濤非常愛惜他的粉絲，亦十分渴望參與是次音樂會與古典音樂天后曹秀美，並和HKGNA音樂節管弦樂團及指揮凌顯祐一同演出。惟直到今天早上，其主治醫生仍建議他盡量不要下床走動。經多方協調後，我們只可以安排姜濤在家中以視像形式與觀眾見面。短短的幾行文字，不能表達我們在上星期五得知姜濤受傷的心情，尤其是所有人都一直十分熱切期待姜濤與曹秀美的合唱環節。我們一直保持希望，看看有沒有辦法可盡量安排姜濤親身出席音樂會，當然同時亦以他的康復進度作首要考量。姜濤明天會以特別視像連線方式參與是次演出，在我們透過螢幕觀看他表演同時他亦同樣可感受現場氣氛，希望大家屆時能夠一同合唱他的歌曲，用音樂去療癒姜濤及所有人的心！我們再次衷心感謝所有支持姜濤及HKGNA的朋友！」

大會在社交平台公布姜濤將改為視像演出。（網上截圖）

姜濤日前於《903 AllStar籃球賽》扭傷右膝蓋，隨即倒地狀甚痛苦。（資料圖片）