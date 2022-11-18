余逸思親認年初已離ViuTV　有意試闖YouTube界：題材可以無框架啲

早前有報道指余逸思（Yoshi）近日已悄悄離開ViuTV，昨晚（16日）她現身《Marie Claire瑪利嘉兒》32周年派對時證實消息，並表示其實早於年初就已經決定離開發展：「大概年頭完約，其實我之前都有講過，不過最近好多朋友都有問我，見討論區又好多人關心，可能係因為最近播番舊嘅節目，先覺得『咦，好似好少見Yoshi喎』，所以先拎番出嚟講。」



Yoshi小露性感現身派對。（梁碧玲 攝）

有指因疫情關係減少製作旅遊節目而進一步縮緊了Yoshi的演出空間，不如她否認這是離開的主因：「最主要原因係想再試下出面多啲嘅發展，例如YouTube我一直都好想試下發展，因為題材可以再無框架啲，始終電視平台同網上經營唔同。」她坦言以往在ViuTV多數都會與其他拍檔一同主持，甚少有機會一枝獨秀主持的機會，因此很想嘗試透過自己拍YouTube影片訓練主持技巧：「呢樣嘢無論第時我將來，我做咩類型嘅主持都係一個好好嘅訓練。」

Yoshi表示希望進軍YouTube訓練主持技巧。（梁碧玲 攝）

Yoshi坦言雖然不再是ViuTV旗下藝人，但亦非常歡迎再有機會與ViuTV有另一個合作形式：「（同ViuTV）絕對冇牴觸，大家都好擔心會唔會唔再喺電視見到我，唔會嘅，因為我前排都幫，唔可以講劇名住，參演ViuTV一啲劇集嘅，都有客串做一啲主持咁樣！之前可能係《IT狗》，最多人認識我都係呢樣嘢，當然希望有下一季啦！」她透露自己離開公司之後，參與了人生第一部電影的拍攝，心情非常緊張，很期待上映的成果。