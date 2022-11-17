馮素波同時段現身兩劇打對台曬演技　願跟隨年青人步伐前進不言休

現年78歲的馮素波 (波姐) 自童星入行至今，由幾歲開始拍戲到現在成為資深老戲骨依然活躍於影視圈，近日無綫於9點半播映的劇集《超能使者》以及ViuTV於同時段播出的劇集《繩角》均可見到波姐的演出。波姐在《超能使者》入面飾演沈震軒的母親「梅姐」，沈震軒就大讚波姐好戲，又表示在波姐的帶動下，令他更易入戲演出喊戲。波姐於《繩角》則飾演楊樂文Lokman的嫲嫲，演活了疼錫孫仔的慈祥嫲嫲。

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對於波姐同時段現身於兩台的電視劇，不少網民都疑惑她是否已與無綫完約回復自由身？對此，波姐回覆《香港01》表示：「我與無缐巳轉咗一show約，係喺2020年開始，我可以幫外面拍戲。《繩角》係ViuTV嘅外判劇，以電影條件拍嘅。其實，TVb很多都係外判劇，只係我哋有合約，條件方面照舊而行。」

波姐從影至今已經72年。(微博圖片)

波姐一直熱愛演戲，曾笑言自己想演到120歲都不收山。問到波姐是否仍好享受拍戲？不辛苦嗎？她說：「在於疫症嘅生活下，讓我認識到好多處境，除咗拍戲係我嘅至愛，原來，各方面嘅工作都找上了我。我願意跟從時下青年們嘅步伐而前進，多為社會做嘢，增長唔少知識，更親身體驗。開心開心，忙碌中又過一天。因為我巳經一把年紀，盡量去做好每一件事，演好每一個角色，唔好令畀我機會嘅同事失望。」