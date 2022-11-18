MC張天賦原來內地樂壇超有人氣　靠《老派約會之必要》打低炎明熹

歌手張天賦（MC）去年推出的五首作品大受樂迷歡迎，當中《反對無效》及《記憶棉》的MV播放量雙雙衝破1000萬大關，又勇奪《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的生力軍男歌手金獎以及《Chill Club推介榜年度推介21/22》的年度新人金獎，絕對稱得上是樂壇新人王。本年度7月份，張天賦推出《老派約會之必要》，團隊嘗試揉合MC擅長的R&B及從未接觸過的中國風，創建一種古今交融的「港式中國風」，歌曲大受歡迎，至今在YouTube的播放量接近850萬，相當厲害。

歌手張天賦（MC）的歌曲深受聽眾歡迎。

原來《老派約會之必要》不但受到香港人喜愛，就連內地人亦非常喜歡。QQ音樂是騰訊公司推出音樂App，大部分內地人都會透過這個渠道聆聽音樂，當中會根據不同地方推出的歌曲，按照每週播放熱度最高的歌曲生成排行榜，而《老派約會之必要》推出後當個星期（7月15日到7月21日）成為香港地區榜的第一位，而之前則由炎明熹《最牽掛的》蟬聯榜首兩星期。值得一提的是，《老派約會之必要》推出至今近四個月，在上星期的排行榜（11月4日都11月10日）仍然排在頭十名，而今個星期（11月11日到11月17日）就又第十位跌到17位。相當強勁！

張天賦在歌曲推出首周登上榜首。（網上圖片）

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