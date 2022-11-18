68歲林青霞Deep V配億元珠寶亮相　罕獻唱回應復出：人生要有轉變

林青霞相隔三年再到台灣，與張震出席品牌活動。（視覺中國）

息影多年的大美人林青霞，相隔三年再到台灣出席公開活動，身穿紫紅色Deep V禮服手戴黑色長手套，配上 Cartier價值破億元港幣珠寶現身，端莊優雅氣質出眾，巨星氣場依舊，活動上更大開金口唱歌，立刻讓鎂光燈閃不停。

林青霞以一襲 Dries Van Noten 紫色洋裝亮麗現身，全身搭配 Cartier 鑽石項鍊、耳環及手環，價值逾億元港幣。（視覺中國）

席間主持人黃子佼問到有沒有復出機會？林青霞坦言：「沒有考慮。人生有很多個階段，我決定40歲以後人生要有所轉變，已經拍了20幾年戲了，40歲決定人生要有轉變所以我就結婚了，50歲開始寫作，希望在生命中能夠成長。」黃子佼追問：「那考慮唱跨年嗎？來台北看101煙火？」林青霞笑說：「來台北看煙火可以，但唱不行。」不過她現場大展歌喉，唱了一句《親親我的愛》，也秀了一段京劇，配以嬌羞笑容令人難忘。

席間主持人黃子佼問到有沒有復出機會？林青霞坦言：「沒有考慮。。」但成功令大美人現場開金口，唱了一句《親親我的愛》。（視覺中國）

日前黃秋生自爆機場巧遇林青霞，更獲對方上前稱讚演技好，讓黃秋生當場愣著直呼不可思議，對此林青霞表示：「我覺得我如果很欣賞一個人，或看到別人長處，最開心是告訴他，希望帶給他鼓勵。我很喜歡給人家意外的驚喜。」她透露12月將再次回台宣傳第四本新書，散文集《青霞小品》，未來希望能當街頭畫家，到巴黎接頭畫人像素描。

林青霞息影多時但巨星氣場依舊攝人。（視覺中國）