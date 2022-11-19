星二代徐頴堃泳裝上陣超震撼　媽媽雪梨為徐少強未婚產子星途盡毀

徐少強和雪梨的女兒徐頴堃（Erica）最新與「J2女神」梁凱晴主持的HOY TV全新節目《亞洲TOP TEN 台灣篇》，將於下週一（21日）起，逢星期一至五晚上9時播映。兩位節目主持走遍台灣各地，發掘當地熱門美食及好去處，帶領觀眾眼睛去旅行。其中一向形象保守的「星二代」徐頴堃將大解放，以泳裝上陣，大曬小蠻腰、長腿及香肩，震撼觀眾眼球。

徐少強和雪梨的女兒徐頴堃（Erica）。（IG/@ericacwk）

徐頴堃一向形象保守！（影片截圖）

在節目中大解放！

選美出身的徐頴堃，擁有得天獨厚身材。節目中，Erica大方以兩件頭泳裝示人，不過她笑言此行認真黑仔，每當拍攝落水及泳裝鏡頭，都會突然落雨，溫度隨之驟降。她說：「記得第一日拍落水鏡頭，可能太早，而且天氣又凍，我又食唔夠嘢，加上又拍咗好耐，到我上水嘅時候，左邊耳鳴，有啲頭暈，好彩自己帶咗一條朱古力喺身，同埋工作人員畀咗杯薑茶我飲，之後休息一陣就冇事。」問到徐頴堃對拍攝泳裝鏡頭可有尷尬？她指自己曾出席泳裝活動，再加上選美時亦穿過泳衣示人，所以不感尷尬。

得天獨厚！

與姨媽米雪同樣好感情！（IG/@ericacwk）

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當年徐頴堃的媽媽雪梨15歲時因愛上有婦之夫徐少強，誤當「小三」，令原本大好的星途盡毀，三年後再誕下徐頴堃，不足一年，二人就決定分開，長達7年的情，由始至終都無名無分。雪梨曾作客好友苑瓊丹主持的節目《開工大吉77》時大談當年因懷孕而急流勇退的點滴，她說：「年家姐都好紅，我光芒係超越咗佢，又要拍電影又要拍電視。當年就係拍徐少強投資嘅電影而認識對方，一開始大家都好Cool，片場見到都係打個招呼，直到去泰國拍電影時，他帶我去大型宴會當眾錫我一啖，我就深深愛上了他。當年我只得15歲，我形容當時係天真無邪、係驚喜啊，你大我十幾年都會死喺我手度！」

母女感情深厚！（IG/@ericacwk）

而徐頴堃與男友張殿星同樣愛得高調，張殿星是一位香港個人獨立創作歌手，出生於新加坡，在香港長大。18歲時，他為追求他自己的音樂夢想而移居香港。過去曾參與眾多廣告及電影配樂工作，目前正專注於個人演唱工作，尤其與香港、新加坡、日本、美國、俄羅斯、印度及英國等地的音樂人合作，舞台演出經驗豐富。

已帶男友見晒家長。（IG/@ericacwk）

與男友感情極好！（IG/@ericacwk）

「J2女神」梁凱晴同樣吸睛：