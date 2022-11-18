林燕玲鼓勵帶子女打新冠疫苗　難忘囝囝疫下出世：戴住口罩去生產

前TVB新聞主播「小飛俠」林燕玲（Ruby）今年重返新聞崗位，加盟鳳凰衞視報道新聞及主持節目，相隔多年再以新聞主播的身份與觀眾見面。而在日常生活中，兩年幾前榮升做媽咪的Ruby，在2020年4月誕下囝囝葉星辰，工作以外的大部分時間，她都將心思放在寶貝仔身上，照顧他的起居生活。不過回想小星辰出世時，當時香港爆發新冠疫情，Ruby都坦言印象深刻：「我最印象難忘就係要戴住口罩去生產、開刀，而喺生完BB差唔多半年期間，BB都好少見人㗎，好少親戚朋友上嚟探佢。」



Ruby難忘小星辰在香港爆發新冠疫情時出世。（影片截圖）

「小飛俠」林燕玲加盟鳳凰衞視報道新聞及主持節目。（影片截圖）

Ruby笑言疫下的育兒生活並不容易，她與其他父母一樣，好擔心囝囝中招，感染到新冠病毒，所以經常「緊張大師」上身，非常注重防疫，很少招呼親友上屋企探BB，小星辰由出世到半歲大都甚少外出。Ruby直言從未想過做全職媽媽，疫情期間仍然Keep住工作，但每逢工作完返到屋企都一定會洗手、換衫，才敢錫錫親囝囝。轉眼間小星辰已經準備返學，Ruby馬上做research，又請教專家意見，決定帶囝囝去接種新冠疫苗，讓小星辰在返學前班時有強大的保護屏障，她更鼓勵其他家長盡早帶子女打針。