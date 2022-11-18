開心速遞︱影射袁偉豪鬧傳媒事件？　KC轟記者：我欠咗你哋班傳媒

九月份時，金像獎最佳男配角得主馮皓揚退修無綫（TVB）藝員訓練班的相關新聞中，袁偉豪被傳媒報道稱呼為「藝訓班星級導師」，袁偉豪繼而轉發報道，語帶不滿地表示：「我欠左（咗）你地（哋）班傳媒？」今日（18/11）無綫劇集《愛·回家之開心速遞》播出的一集，就疑似影射這件事。

袁偉豪被稱「藝訓班星級導師」 FB怒轟：我欠咗你哋班傳媒？

袁偉豪於個人Facebook為自己抱不平。（袁偉豪FB）

當中講到由KC（歐瑞偉 飾）擔任主持的《法律知多D》播出一集就被腰斬，原來因為友台播放得獎劇集《攻心肺2》，令到電視台的收視落花流水，因此決定停播KC的節目改播《芫茜攻略》挽救局面，得知消息的記者馬上包圍KC追問節目停播的真正原因，當中有人講到：「網民話你做主持冇實力」、「你係法律界的表現一般，其實你係咪靠關係」、「如果冇你姐夫，你做唔做到律師？」種種的問題令KC當場爆seed鬧記者：「你哋問狗未，我欠咗你哋班傳媒啊？」

KC當場爆seed鬧記者：「你哋問狗未，我欠咗你哋班傳媒啊？」（節目截圖）

KC怒轟記者事件成為社會熱話，令大小姐（林淑敏 飾）忍不住說道：「本來件事同你無關，你發脾氣就變成對號入座，承認自己冇用，你幾十歲人都冇情商。」之後更有人讀出評論區網民的留言：「KC同Rachel拍拖係軟飯王。」

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