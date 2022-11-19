韓劇《財閥家的小兒子》黃Viu開播　男神宋仲基預知未來嗌頭痛

國民男神宋仲基正式歸位！被視為年末收視救星、Viu Original原創奇幻韓劇《財閥家的小兒子》已於本月18日隆重首播，「黃Viu煲劇平台」亦緊貼韓國同步跟播。

改編自同名網路小說，Viu Original原創奇幻韓劇《財閥家的小兒子》結合「穿越」、「重生」和「復仇」等熱門元素，並以八十年代為背景，講述出身貧寒的尹炫優（宋仲基飾）忠誠效力順洋集團長達十年，某天他奉命為會長陳養喆（李星民飾）管理秘密資產，卻被誣陷私吞資金而慘遭滅口，後來他竟重生為順洋家的小兒子陳導俊，從此開啟第二人生；為了侵吞整個財閥家族，他逐步成長並展開一連串復仇行動，為上流社會帶來一場腥風血雨！

國民男神宋仲基正式歸位！

少時Tiffany首度出演韓劇

Viu Original原創奇幻大作《財閥家的小兒子》由《W-兩個世界》導演鄭大胤和知名編劇金泰姬合力打造，並由「收視保證」宋仲基、李星民和申鉉彬領涵主演，趙漢哲、金信祿與金永在等實力派演員傾情演出，台前幕後都是行內頂級人馬，令人期待；近日劇組還宣布韓國天團「少女時代」成員Tiffany將化身陳導俊好友亮相劇集，這也是Tiffany出道15年來首度出演韓劇，讓SONE（少女時代粉絲名稱）興奮不已！

宋仲基重生後無所不知

劇中含冤而終的尹炫優帶著前世記憶、轉生成為陳導俊，早一步知曉未來的他能夠準確預測敵人行動，猶如「開外掛」！不過現實中的宋仲基卻寧願做自己：「我想像現在一樣就好，拍攝時嘗試過（帶著前世記憶），覺得實在太頭痛了！一開始會覺得很不錯，畢竟擁有了所向無敵的能力，不僅很清楚未來的走向，也知道會發生甚麼事，就連世界史也無所不知，所以覺得『哇！超棒的！』但是實在太辛苦了！知道未來會發生甚麼事的這種能力，人類本來就不應該擁有，所以我更喜歡現在的我。」

宋仲基在劇中逐步成長並展開一連串復仇行動。

《財閥家的小兒子》於11月18日首播，劇集將史無前例一星期播出三集，香港觀眾逢星期五、六、日可以透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼最新進度；亦可一併收看Viu Original《The Empire：法之帝國》、《真劍勝負》和更多新番日劇，享受最新最快的煲劇體驗。

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