超能使者｜陳展鵬精神崩潰晒視帝級演技　崩潰兼失眠：演到想嘔

阿鏈（陳展鵬飾）和人設大變的太太淑敏（劉佩玥Moon飾）身世終於曝光，劇風更由一貫的輕鬆搞笑、溫情感動變為「驚慄懸疑」。

台慶劇《超能使者》昨晚（18日）一集，阿鏈（陳展鵬飾）和人設大變的太太淑敏（劉佩玥Moon飾）身世終於曝光，劇風更由一貫的輕鬆搞笑、溫情感動變為「驚慄懸疑」。

呢幕陳展鵬將失常嘅狀態演得出神入化。

感覺阿鏈精神有異的Q姨（唐詩詠飾）幾經追查後再揭出新線索，原來淑敏早於3年前已去世、鏈母金娣（程可為飾）則因患上腦退化症早已住進護老院，受盡打擊的阿鏈因而幻想出一家四口仍然生活在一起的畫面，期間淑敏情夫Stanley（郭子豪飾）更一再傳來與淑敏親密照，令阿鏈病情更趨惡化……

受刺激嘅阿鏈精神愈來愈錯亂，幻覺中嘅家人仲會閃嚟閃去，「目擊」老婆與情夫床上纏綿一幕閃得仲勁！

阿鏈驚覺自己與老婆相處嘅片段係自己幻想出嚟。

呼應第一集開端旁白「當生命受到威脅，就有可能激活巨大潛能」，昨晚一集尾聲，阿鏈為免自己忍不住殺「老婆」選擇跳樓輕生，未料禍及前來勸阻他的Q姨，二人雙雙從高處墮下，其間更意外治好阿鏈的精神病。最終身受重傷的Q姨拼盡最後一口氣、以「治癒奇能」超能力救回阿鏈，阿鏈雖然保回一命兼回復清醒，但此時卻驚見Q姨已返魂乏術，就在呼天搶地一刻，時間奇蹟地倒流至Q姨墮地前數秒，阿鏈及時將浮在半空的Q姨抱緊，成功令對方「死過翻生」！由於劇情峰迴路轉、超乎想像，不少網民驚嘆：「夠創意」、「劇情超神劇」、「展鵬真係超水準演出」、「展鵬視帝有機」。

阿鏈擔心自己會再襲擊「老婆」，所以選擇了結自己保對方一命。

來勸阻阿鏈輕生的Q姨意外跌埋落樓，其間意外醫番好阿鏈嘅精神病。

是集展鵬再晒「視帝級演技」，劇情講述精神錯亂的阿鏈因一時見到愛妻賢淑模樣、一時又發現全家一秒消失，不斷受刺激的他頓時失控大叫，連兩隻眼珠方向都Sync唔到；之後「目擊」老婆與情夫床上纏綿，阿鏈又嬲到擸刀兼雙眼紅筋盡現，睇到觀眾嘩嘩聲。談到演繹「阿鏈」一角壓力大，展鵬坦言從未試過拍戲拍到崩潰要「逃走」：「有幾場戲我拍完係要走出去，好似有密室恐懼咁，直頭演到唔舒服想嘔。記得擸刀嗰場，我要唞一個鐘先可以返去繼續拍，好感激同事體諒。嗰段時間都影響到生活，不嬲我條『污水渠』幾暢通，平時收工情緒都OK，但演呢個角色就塞塞哋、抽離唔到，拍思覺失調嗰幾日返去係瞓唔到。」並謂由於角色情緒極端，最大難度是拍完失常戲後、又即要轉換心情拍搞笑戲，故認為《超能》是其從演以來花最多心力拍攝的劇集。對於近日全城競猜誰是Final Boss，有網民估貪錢的阿鏈最終會「變節」，展鵬哈哈笑道：「一個人去到咁偏鋒就咩都有可能，嚟緊阿鏈經歷谷底後仲會有個大逆轉！」