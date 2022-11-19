繩角｜打到江𤒹生爆缸係真拳手？　輕蠅量級亞洲冠軍落場用兩成力

改編自漫畫《死角》的ViuTV劇集《繩角》，由MIRROR成員江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）及Thor（駱振偉）等人主演，故事講述主角歐陽駿（江𤒹生 飾） 立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，挑戰極限的故事。昨晚（18/11）播出第五集，講到歐陽駿（AK江𤒹生 飾）首次參加拳擊比賽，對手為Ace Boxing的Troy，但由於歐陽駿沒有太多經驗，因此比賽開始時處於下風，不停被打，直到尾二回合仍然沒有改善，甚至被對方打到爆缸，眼角皮膚爆裂，鼻血亦流過不停。

繩角｜AK江𤒹生首上擂台即被打到爆缸 劇情超級熱血獲網民讚高質

昨日，AK被對手打到流鼻血。（節目截圖）

原來在擂台上與AK激戰的拳手Troy，名為潘啟情（Raymond），在現實生活中確實是位香港職業拳擊運動員，是WBC輕蠅量級（108磅）青年國際洲際冠軍，衛冕WBC ABCO輕蠅量級亞洲洲際冠軍，以及是ABF輕蠅量級亞洲冠軍。在節目出街後，不少網民認為二人的比試非常激烈，看起來很真實，而Raymond就在回應網民表示：「咩都有啲，但認真嘅大家都有控制好力度，所以大家都無受傷嘅情況下，完成咗個演出。」雖然如此，但是他透露在比賽時，「肝臟攻擊」並非後期配音，確實是AK被打時拳頭與肉體碰撞的聲音。

Raymond回應網民（網上截圖）

呢下「肝臟攻擊」睇落好痛。（IG/@raymond_poon_boxer）

今日（19/11）Raymond在Instagram發帖文表示：「為咗拍攝效果，製作團隊認為點都要AK食呢一拳。」不過幸好拍攝時候做足安全措施：「拳套本身喺套一半以做成卸力嘅效果。無錯，拳套其實就喺個護墊，喺咪估唔到呢？咁易比你估到我就唔喺拳王啦(其實喺武術指導羅浩銘嘅功勞，同我冇關係）」而Raymond又因為出於對AK的私心同愛護，因此就把拳頭套出到三分之一，即是拳套的擊打位置及手指公的位置都是空的，形成類似『隔山打牛』的效果，因此他解釋：「力量傳遞到拳套就散去大半最後先到AK嘅身體。拳套再套出啲令實際上個拳嘅力應該得返平時嘅兩三成左右（當然都喺會痛嘅，辛苦哂佢）。」

呢下頭部攻擊都係「落咗力」，不過雙方都有控制好力度再出拳。（節目截圖）

在接受《香港01》訪問時，Raymond大讚對手AK：「佢話都痛嘅，但係佢好專業，忍住咗。」除了之外，還透露二人互相攻擊頭部的鏡頭亦是「落咗力」，不過與「肝臟攻擊」一樣，控制好力度再出拳。隨後Raymond表示比試這一幕在晚上六時開始準備，完結時接近早上七時，足足打了十二小時，當中除了拍攝二人的比賽，還拍攝了台下觀眾的反應，但就並不包括接下來Thor與Ace Boxing拳手的擂台比試，可見演員及製作團隊為了這一幕，都非常用心，因此獲得大批網民激讚：「真係好出色，好精彩」。

昨日Raymond與AK的比試令不少觀眾睇到好肉緊。（IG/@raymond_poon_boxer）

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