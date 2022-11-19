江華食海鮮大餐慶祝60大壽　獲麥潔文高調表白：我用餘生去愛你吧

今日（19日）是江華的60歲生日，他的太太麥潔文（Kitman）在社交平台上載了一段影片，為他慶生：「先生，今天是你生日，聽說你很需要愛，那我用餘生去愛你吧！」高調放閃，羡煞旁人！其實Kitman日前已經相約幾位好友聚餐，慶祝江華60歲大壽，眾人到流浮山一起吃海鮮大餐，難得相聚，大家都很開心，而壽星江華就身穿綠色波衫出鏡，頭戴頭巾，踏入花甲之年的他保養得非常好，身材亦沒有發福！



一起吃海鮮大餐慶祝！（影片截圖）

近年兩人經常出雙入對，十足十模範夫妻。（視覺中國）

江華與Kitman結婚多年，近年兩人經常出雙入對，十足十模範夫妻，但其實他們之間的感情亦曾受到考驗。江華與鄧萃雯在1996年因劇集《我和春天有個約會》而擦出愛火，有傳媒影到江華連續6日出入鄧萃雯的住處，戀情因而曝光，同年6月，鄧萃雯稱受到電話騷擾，矛頭直指江華太太麥潔文，而麥潔文就聯同老公在節目《城市追擊》中力數鄧萃雯，指對方藉老公炒作，又指她在《我和春天有個約會》的記者會上主動撩江華，將一切錯誤歸咎於鄧萃雯，而鄧萃雯亦隨即開記招反擊，聲稱將控告對方，雙方展開隔空罵戰。事後江華得到了太太的原諒，回歸家庭，兩夫妻恩愛至今。