TVB台慶 | 馬國明與女友首度同場回應結婚　湯洛雯：都要問過我先

馬國明早前出席《無綫節目巡禮2023》時，透露有計劃明年迎娶靚湯，與女友有共識旅行結婚。而兩人現時亦已過住婚前的同居生活，爭取時間享受二人世界。馬明今年8月出席公開活動時因為衣服上沾滿貓毛，而自揭與靚湯於將軍澳同居，不過馬國明之後否認明年同湯洛雯結婚，並澄清只是一個想法。

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今日二人一同出席《萬千星輝賀台慶2022》，首度同場接受訪問，湯洛雯指：「因為我咁啱有電影宣傳，答得多結婚問題，大家每樣湊啲資料，就變咗幾個主題。我覺得我哋答得太多喇，都唔想回應太多，希望大家畀啲空間我哋，真係有咩我哋一定會公布。」馬國明被答問是否來年結婚，女友即搶答：「佢都要問過我先，哈哈！」不過馬明亦不否認有此想法，他說：「諗法係真嘅，一直有，但好多嘢未plan好，唔係好想宣布啲乜嘢，想計畫好啲先。」

二人一同出席《萬千星輝賀台慶2022》。（葉志明攝）

至於會否先通知長輩，湯洛雯說：「我覺得呢樣一定要尊重長輩，要畀佢哋知，而家呢個年代邊有長輩話唔得，好開通架喇。」馬明亦補充：「你鍾意佢哋都會鍾意。」被問到住屋問題，靚湯指住屋始終是私人問題，不再回應。最後被問到是否同屋，湯洛雯笑指：「唔答喇。」