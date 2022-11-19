TVB台慶｜馮盈盈密實冇興趣搶鏡　高海寧透視裝：大方地透畀你睇

《萬千星輝賀台慶》今晚（19/11）盛大舉行，開騷前一眾女星都法寶盡出，爭妍鬥艷，除了陳自瑤、黃嘉雯、劉穎鏇、張曦雯之外，連詩雅、高海寧也十分搶鏡，不過在一眾性感女星面前，以往幾年曾以性感形象示人的馮盈盈反而着得十分樸素。



高海寧接受《香港01》訪問時，透露長裙牌子是Balenciaga，她說：「件裙係stylist幫我搵嘅，萬幾蚊。呢條係我之前睇過一個super model 劉雯着過，我記得佢着得好靚。我話想着，點知佢真係畀到surprise我，所以尋日同今日都冇乜點食嘢。」她直言，長裙設計簡單，所以今晚也沒有戴任何首飾配襯。當記者在旁拍照時，她笑言：「條裙有啲see through，我有緊張，唔好再閃啦。我係大方地透畀你睇嘅。」

高海寧透露長裙牌子是Balenciaga。（陳順禎攝）

連詩雅接受《香港01》訪問時，自言衣着頗為性感，她說：「因為自己食多咗少少嘢，又多咗少少肉，咁就可以展露吓少少。因為食多咗之後就會升少少cup，升咗半個cup左右，咁就唔好浪費。我嚟緊拍劇會地獄式減肥。都明顯嘅，而家會澎湃啲啲。」

連詩雅自言衣着頗為性感。（陳順禎攝）

馮盈盈反而着得十分密實，她接受《香港01》訪問時說：「近年嚟我都唔係走呢個太性感或者露得多皮膚嘅路線，所以我上年已經係比較莊重。我做司儀都係要比較莊重、斯文，同埋我都唔覺得我今日比較保守，因為我都露咗鎖骨同膊頭，仲有手臂，都好好睇。」不想搶版面？她直說：「我冇興趣。」