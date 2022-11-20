TVB台慶｜73歲顏國樑不幸患上鱗狀癌　聲帶被腫瘤壓着：冇咗低音

昨日TVB（無綫）《 萬千星輝賀台慶2022 》請來在《香港81》系列中飾演「牛頭角順嫂」86歲梁葆貞及飾演「陳積」的73歲顏國樑驚喜亮相節目。

在《香港81》系列中飾演「牛頭角順嫂」86歲梁葆貞及飾演「陳積」的73歲顏國樑驚喜亮相節目。（陳順禎攝）

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已移居加拿大多年的梁葆貞驚喜現身幕前，令一眾觀眾十分興奮，她透露這次返港主要因為曾孫要娶新抱，再加上TVB誠意邀請，夾到天時地利人和才會再返幕前，直言不會再拍劇：「我冇咩戲癮，一來我年紀咁大啦，二來啲記性越嚟越差，我諗老人癡呆啊開始，我成日唔記得嘢，所以頭先嗰段對白我好驚，好驚唔記得！」

梁葆貞直言不會再拍劇。（陳順禎攝）

73歲顏國樑不幸患上鱗狀癌，左邊聲帶收到腫瘤壓着，導致不能發出低音，他透露目前正接受四次的免疫治療及化療：「由於嗰個低音個聲帶，仲係比腫瘤壓住，所以我冇嗰個低音，而家得高音同中音。」幸好目前進度良好，只是化療令他的頭髮脫落，他外出都要戴帽保暖。

73歲顏國樑不幸患上鱗狀癌，左邊聲帶收到腫瘤壓着，導致不能發出低音！（陳順禎攝）

他表示本來有兩套戲在手的他因病情暫時擱置了：「有一至兩部戲準備開，男一嚟嘅，編好左九月份準備開工點知，咁不如而家睇咗醫生搞掂咗佢，唔好拍拍吓黎料就麻煩，於是睇醫生就發現，一check就整個cancer畀我嘆。」因治療費用昂貴，一針已經要差不多四萬元，他笑言要趕快開工搵錢醫病。幸好的是，即是患病他的心態仍然非常樂觀，並約定康復後再見大家。