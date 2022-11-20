Sean Lam再貼Coffee林芊妤合照證講大話　爆愛講朋友是非兼自大

林芊妤（Coffee）近日捲入富豪飯局事件，她被一名KOL「Sean Lam」暗示婚後仍有出席富豪飯局，事後Coffee即在IG激動澄清，指自己不認識對方，鬧爆對方網上亂講不負責任。該名KOL持續在IG發功爆料，在IG曬出coffee曾出席他花店的event相，導致「不認識對方」的謊言不攻自破，Sean Lam更爆料話coffee私下愛講他人是非，老屈他有精神病，並再次爆料coffee婚後飯局在W HOTEL。

Seanlam曬出coffee曾出席他花店的event相 （熒幕截圖）

Sean Lam事隔幾日又再係IG爆料，怒斥coffee私下食飯必定會講朋友是非，Sean Lam表示唔想聽離開，coffee就會向他的前妻講他有精神病：「我唔認同你哋行為，所以好嬲走開唔想聽，我離開後除咗單打同我老婆講我有精神病，仲不斷傳開同人講我有精神病，我前任妻子又信你哋，唔再同我講嘢，掛住同你地飲酒失蹤，返到屋企嘔到成地都係。」他鬧爆coffee會用KOL形象去欺負人：「呢啲就係冷暴力，屈我精神病既「自大集團」話我太太因為我有精神病同我離婚，呢啲人就用KOL形象去欺負人，從朋友圈講到公開，逼我離開圈子。」最後仲爆coffee婚後飯局在W HOTEL。

Sean Lam更爆料話coffee私下愛講他人是非，老屈他有精神病，並再次爆料coffee婚後飯局在W HOTEL。（熒幕截圖）

不過，這位Sean Lam至今都仍然齋講，暫沒有拿出實質證據，所以都有網民為coffee平反，直言coffee不會咁蠢自毀形象，勸喻讀者切勿跟車太貼。

有米KOL SEAN LAM。（IG@seanlam_888）

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