《射鵰》楊旭文曾捲入翻版baby全裸墮樓案　無罪甩身人氣不復從前

近日內地劇集《長風渡》殺青，繼而爆出了男女主角白敬亭和宋軼假戲真做，墮入愛河，因此該劇吸引到網民關注，更牽扯出內地男星楊旭文，事緣劇中的角色洛子商，原本是由楊旭文演出，由於他5年前捲入女星任嬌全裸墮樓案，網民反應負面，最終只能換上劉學義演出，下文為大家揭開楊旭文近年的生活情況。

《射鵰》男主角楊旭文，曾捲入翻版baby全裸墮樓案。（微博圖片）

新《射鵰英雄傳》在2017年播出，劇中除了有三哥苗僑偉演出型到爆裂的黃藥師外，還有男女主角楊旭文及李一桐，分別飾演郭靖及黃蓉，二人一劇爆紅，楊旭文作為華誼兄弟力捧新人，前途無可限量，偏偏楊旭文捲入女星任嬌墮樓案，外貌甚似Angelababy的任嬌，在5年前一間酒店墮樓身亡，當時全身赤裸，由於她離世前曾進入楊旭文的房間，之後卻突然離世，而內地警方只扣留了楊旭文48小時，即將任嬌之死定案為醉酒意外墮樓，網民認為案件疑點重重，所以楊旭文雖然脫身，但之後他人氣急插，而有份演出的劇集，網民紛紛罷睇，楊旭文不但被飛出《長風渡》甚至在劇集《唐朝詭事錄》中演出大配角，劇組官宣開拍第2季，網民也表示希望換走楊旭文，看來他要繼續留在娛樂圈，大有難度。

任嬌被稱為翻版baby，人見人愛。（微博圖片）