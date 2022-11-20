世界盃｜你不知道的C朗　高富帥背後擁一顆溫暖的心

卡塔爾世界盃即將開波，作為球迷，世界盃當然是曯目盛事，但相信大家的目光都會被C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的專訪所吸引，事關他在訪問中提出大量花生，網民亦瘋狂討論。

C朗成為近期新聞焦點。（Getty Images）

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C朗有如此大的影響力，全因他是全球最多粉絲的球員，在IG 的followers衝破4億，是第一位能達到此高度的人類，他除了是球星，也是名人。而C朗有如此高的人氣，除了因為好波之外，當然是其英俊的外貌，沒有多餘脂肪的完美身型，配合1.85米高的身高，根本就是男人中的典範，再加上在超高年薪，還有無窮無盡的廣告代言，高富帥才樣樣齊，男女通殺，人氣自然高。

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相信有留意開足球的人都知道，C朗是一個相當貪靚的男子，即使落場踢波都要將個頭Jel到靚一靚，對自己的形象十分注重。而且他亦走在潮流的尖端，除了周身名牌之外，更創立自己的品牌「CR7」，所出的香水連香港都有得賣，漸漸成為國際知名的牌子。而他亦十分喜歡耍帥扮型，不時也會將自己滿身肌肉的照片放上網，不過有一點是相當獨特，他不像其他球星一樣周身紋身。放眼在足球，甚至籃球場上，紋身都是一件很普遍的事，而且紋身配搭健碩身型是相當有看頭，為甚麼如此貪靚貪型的C朗會一個紋身都無呢？

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原來沒有紋身是C朗一直堅持的原則，背後的原因相當有意義。C朗是一個喜歡慈善的人，捐錢、起校、探訪等等這些事情他都會做，還有一件事，他是會定期捐血的。有捐血習慣的人都知道，紋身後一內年是不能捐血的，加上紋身很容易會有傳染病，便會影響捐血的行動。而C朗是由小到大都養成一個捐血習慣，而且是定期的，他不容許自己少了這個動作，所以，他是不會紋身的。

C朗是由小到大都養成一個捐血習慣。（IG圖片）

C朗於2021年10月宣布其女友佐真娜洛迪古絲（Georgina Rodríguez）懷上一對龍鳳胎，一家正積極迎接新生命來臨，然而之後人卻在社交網站悲痛宣布男嬰胎死腹中，只有女嬰順利存活。C朗和佐真娜發表共同聲明中表示：「我們懷着最深切的悲痛宣佈，我們的男嬰去世了。這是所有家長都能感受到的最大痛苦。龍鳳胎之中只有女嬰出生，我們才有力量帶着希望和幸福度過這一刻。」