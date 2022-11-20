邊度都有外星人｜英國電視台曾被外星人入侵　預測地球滅亡命運

外星人是人類對地球以外的生物的統稱，多年來一直都有不少人聲稱曾目擊外星人，但始終沒有太多人相信。節目《邊度都有外星人》曾提及過外星人都有分好與壞，除了解構外星人的品種，更揭開我們一直信奉的神明有可能是外星人。而最新一集就提到有外星人曾經入侵電視台，並發表了三分鐘的講話。

外星文明研究者Tecki在節目過去幾集中提及過昴宿星人是好的外星人，希望協助人類提升靈性發展來對抗控制了地球兩萬年的蜥蜴人及小灰人。不過原來除了昴宿星人之外，還有宇摩星人都是來幫助人類脫離壞的外星人。

有指蜥蜴人已經控制了地球25000年。（節目畫面）

有指宇摩星人於50年代開始派員來地球生活，並寄信件去不同的國家，嘗試與人類聯繫及分享他們在自己星球的生活。而他們來到地球的目的除了提供能源及無限資源的科技圖，就是要勸人類要宣揚愛與和平，並放棄核武，不過當時沒有人明白，更以為是惡作劇。去到80年代，生活在地球的宇摩行人已經掌握都地球文化及預言，便再開始寄出地球文字的信件去表明身份。

摩星人的文字。（節目畫面）

去到1977年，英國電視台進行廣播期間，突然被宇摩行人入侵3分鐘，並發表講話，提醒人類不要再使用大殺傷力武器。內容主要講述宇摩星人透露自己是地球人看到的光點飛行物，他們是追求和平和智慧的生物。今次發表講話，是為了啟發人類不要再打仗和停止鬥爭及放棄核武，並指2020年會進入水瓶座時代，令人類靈性開始啟發，讓人類覺醒，更希望我們不要再相信壞外星人，如蜥蜴人及小灰人。

1977年英國電視台被外星人入侵。（節目畫面）

宇摩星人發表了三分鐘講話，並呼籲人類停止使用大殺傷力武器。（節目畫面）

此外，宇摩星人亦預測了地球三個結局。他們表明如果人類不放棄使用大殺傷力武器，下場會極慘。第一個結局就是，將來會發生核子戰爭，並毀滅了整個地球。第二就是 宇摩星人會在核彈發射時阻止，然後大規模來地球接管地球。最後，就是人類放棄戰爭放棄核武，宣揚愛與和平，追求靈性發展，讓好的外星人更容易來地球提供科技和資源給人類，過最好的生活。