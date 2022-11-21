姜濤遙距電話支持Gareth T.演唱會：唔好以後紅咗唔寫歌畀我

歌手Gareth T.（湯令山）一連三場九展Star Hall《November Rain 2022》今晚（20日）尾場，邀來當紅YouTube頻道「小薯茄」的程人富及麗英任嘉賓，程人富模仿Gareth穿上綠色背心羽絨，而麗英自稱扮成美少女戰士，在台上大放笑彈，又唱中文直譯版《Honest》，引來全場爆笑。

歌手Gareth T.（湯令山）一連三場九展Star Hall《November Rain 2022》今晚尾場。（梁碧玲攝）

及後女友Moon Tang（鄧凱文）出場與Gareth演唱原版《Honest》，小情侶在台上大曬恩愛，Gareth問邀請COLLAR成員Day（許軼）做嘉賓Moon會否不高興，Moon笑住否認。

Gareth和女友Moon合唱《Honest》。（梁碧玲攝）

Gareth又邀請了8位同樣剷青的男士一起跳唱《Buzz Cut》；最後他戴上機械手臂，在一片雷暴動畫中唱出《November Rain》。另外他剖白心跡指不想被稱呼為R&B歌手，希望被稱為「Artist」，繼而唱出新歌《I Don’t Want Sing R&B》。

Gareth演唱新歌《I Don’t Want Sing R&B》。（梁碧玲攝）

安歌環節原定邀請姜濤做嘉賓，後者因腳傷無法現身，故Gareth改為致電給姜濤，期間稱呼他為「姜濤哥哥」，一直上網觀賞Gareth演唱會的姜濤坦言：「好戥你開心，多謝在場咁多人都支持Gareth T.。年幾兩年前見你嘅時候都仲係IG Post咁一個瘦瘦哋嘅四眼仔，到而家，你唔好以後紅咗唔寫歌畀我呀！」Gareth笑指：「唔會發生㗎！一定造畀你。」姜濤叫Gareth下次演唱會「一定要留返個位畀我」，之後卻放飛自我當眾打嗝，直率舉動惹來全場大笑。姜濤形容大熱歌《Master Class》是他們「初次見面到最後我哋完成嘅一隻歌」，說畢後隨即將舞台交回給Gareth唱《Master Class》。