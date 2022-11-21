ONE PROMISE睇波約去Sora屋企　唔怕支持唔同隊：有火花仲好feel

樂隊ONE PROMISE昨日（20日）出席一個商場的世界盃開幕活動，ONE PROMISE與現場的粉絲打成一片，在現場更即席為粉絲獻唱《壹步》及《當這地球沒有鐘》，令到在場粉絲都十分高與，商場更請到C AllStar成員一齊大玩遊戲。ONE PROMISE在日前才剛完成首個演唱會，所以仍然在「很High」的狀態，所以活動完後ONE PROMISE亦留在場地和粉絲一聚。

樂隊ONE PROMISE今日（20日）出席一個商場的世界盃開幕活動 (胡凱欣 攝)

剛剛開完騷的ONE PROMISE文廸在接受《香港01》訪問時表示：「真係明白有完騷後遺症，唔夠喉個感覺，同埋啲粉絲都會係社交平台播返開騷啲片阿，同埋呢個騷都等咗好耐。」而Anton則說：「同埋好正，因為佢哋唔係一日就Send晒比我哋，每一日都有Remind us of個騷。」ONE PROMISE對於下一次的表演場地已經有心水，Anton表示：「Planing就已經有，但暫時唔可以透露住，但就大過我哋啱啱11月17日個地方，下年年頭就公布比大家聽。」Anton後來亦「口快快」說出了2月會公布予大家知道他們下一個演唱會的場地。同時亦剛剛推出專輯的ONE PROMISE亦透露其實已經寫了很多Demo讓公司選擇，希望在來年一月再推出新歌，天衡及Sora亦說希望在下年開騷前再推出多數首的新歌，到時可以演繹予大家。

文廸表示有完騷後遺症 (胡凱欣 攝)

ONE PROMISE對於下一次的表演場地已經有心水 (胡凱欣 攝)

ONE PROMISE被問到世界盃開鑼後會否一起欣賞時，文廸剛說到Sora的家最適合大家一齊欣賞：「而家Sora屋企有天台超正，可以係天台睇波飲下嘢，所以要去佢度。」而至於外出觀看的話就會到商場與大家一齊睇波，更鬼馬的表示商場有留「Vip房」予他們。至於他們有機會支持非同一隊而產生爭執時，Anton則說：「睇波咁樣先正，有個種火花，有少少爭執反而仲好feel，如果全部支持同一隊好似冇咁High咁！」

文廸則說到Sora的家最適合大家一齊欣賞 (胡凱欣 攝)

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