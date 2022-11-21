超能使者｜劉穎鏇著比堅尼被封「雨神」　刨深田恭子寫真惡補Pose

12 秒全新預告片中的 3 大從未曝光 Open 姐劉穎鏇廣告畫面。

《超能使者》啟播前，官方發放「深水埗 Open 姐(劉穎鏇 Tiffany 飾)」人物介紹預告片時，角色部份水著造型已率先曝光，並旋即惹起網民關注激讚 Tiffany：「最強 Body」。萬眾期待的「足本版」21 日晚終於有得睇，劇情講述 Open 姐簽約成為四方娛樂經理人 Tina(莊思明飾)旗下藝人，以代言人身份拍攝防曬產品廣告，並以健康沙灘Look 上陣......

Open 姐劉穎鏇早前釋出的人物介紹預告片引起網民關注。

官方於社交網釋出一條12秒全新相關預告片，並公開3大從未曝光的Open姐廣告畫面。從預告片見Tiffany擺Pose甚有女神風範，豈料監製Jazz大爆Tiffany本身擺甫零天份，拍攝前更要專登找來日本女神深田恭子的寫真給Tiffany惡補。Tiffany笑說：「覺得深田恭子好靚、係健康嘅Sexy，自己喺屋企試擺佢啲Pose時，我睇見自己都有啲怕醜。」

劉穎鏇拍攝前專登找來日本女神深田恭子的寫真惡補性感POSE。（《Palpito》寫真集）

性格保守的 Tiffany ，坦言私下其實甚少性感打扮，故得悉要拍攝水著戲時也有點擔心：「我係缺少啲自信心，擔心各方面都達唔到大家要求。由於拍攝現場幕後人員唔少，初頭點都有啲怕醜，但拍咗大半日之後，加上大家都好保護我，好多動作都 Make sure 真係唔會走光至叫我做，令我愈拍愈放心。」原來拍攝當日 Tiffany 一抵埗便落大雨，結果劇組要等足半小時才有工開，Jazz 笑封 Tiffany 為「雨神」，並爆料指對方幾乎次次開工都落雨，Tiffany 聞言「反擊」：「真係唔關我事，呢個係天氣問題，但我都唔介意大家開玩笑嘅。」

劉穎鏇大解放拍出女神感覺。