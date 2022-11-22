郭富城《唱這歌》抱膝動作有含義　Sunny Wong：城城試咗幾十個

郭富城（Arron）受邀為《萬千星輝賀台慶》擔任壓軸表演嘉賓，又唱又跳《唱這歌》（Generation Next）這首經典歌得到不少觀眾及網民激讚，令《唱這歌》再度成為討論焦點。除了當中一句歌詞到底是 Generation X 抑或是 Generation Next 引起討論之外，很多人也十分好奇到底 Generation Next 最後的「金雞獨立」抱膝動作的出處。當年為《唱這歌》排舞名師的黃國榮（Sunny Wong）接受《香港01》訪問時，也給予了解釋，還透露了這個金雞獨立的抱膝動作原來有其獨特意義。



郭富城（Arron）《唱這歌》的「Generation Next」end pose真係好型。（資料圖片）

排舞名師Sunny Wong說：「嗰時度咗好多個，呢個就係最好睇，同埋我覺得最有性格嘅pose，代表咗有種堅強，不屈不撓。不過創作嘅嘢好難話畀你聽，哈哈，個mood嚟到，嗰個beat好襯嗰件事我覺得就好睇。」

郭富城（Arron）勁舞好多觀眾都話好睇。（資料圖片）

他續說，想要做好這個動作一點都不簡單，他說：「跳咗好多次，去到嗰個位就諗出嚟。呢個係佢自創。呢個金雞獨立要相當嘅技術，即係屹立不倒，腰腿要力，條筋要好鬆，同埋個肌肉力量要好大，control要好好。嗰時我哋練咗好多次。拉筋就一定要有，我哋跳舞前一定會warm-up 拉筋，如果唔係就會拉親條筋，腳腕隻腳都要用力，因為一捉隻腳，條腰要拉後，要有力，平衡力要好啦，大腿力量要夠同埋收嘅時間腰腿都要有。」

原來郭富城（Arron）排舞排咗成個星期。（資料圖片）

《唱這歌》由1998年推出至今已有24年，亦有十分多人模仿，不過Sunny Wong就表示城城的版本仍然是最適合《唱這歌》的。他說：「個個人做都唔同㗎，佢做有佢自己風格，我覺得好多人做可能會有個形態，但係佢做就有佢自己signature。每個人做都有佢自己味道，但係佢做會好夾隻歌，得佢先有個feel。」

郭富城（Arron）和當年為《唱這歌》排舞的黃國榮（Sunny Wong）。（IG圖片）

當年郭富城怎樣想出這個姿勢？Sunny Wong說：「一路用音樂練嘅時候，佢創作好多方法，一路排吓排吓有一下拉到出嚟，『又幾好睇，就呢個啦！』就係咁。動作試咗好多個嘅，創作嘅嘢一定係試到最合適，最好睇，或者最啱佢最有力量，試咗好多個㗎，一定有幾十個。」

郭富城每次演出都會做到完美，好勁！（IG@aaronkwokxx）

TVB台慶演唱《唱這歌》後，不少觀眾都大讚演出好睇，Sunny Wong也透露，郭富城為了這個10多分鐘也排了足足一個星期。他說：「我哋都籌備咗兩個禮拜，因為都有50幾個人跳隻舞，連埋綵排佢都練咗成一個禮拜。一日排舞我哋最少都係6至8個鐘㗎，加埋都40幾個鐘。因為個準確度，純熟程度係好緊要，走台位，力氣，要tune過晒咁多嘢，喺台上面有好多場地配合，煙花效果，每個人都要好集中，好純熟。踩台都踩咗3日。（喺TVB練？）冇錯。」

完騷後郭富城（Arron）留低同大家影合照。（資料圖片）

他續說：「我哋習慣咗排舞一定係長時間，要純熟。我哋排一定係背晒鏡跳，練熟咗之後背鏡練。因為50幾個我睇唔晒，所以要分批練，廿個廿個跳一次，然後再組合。城城每次都有同佢哋一齊跳，呢個係挑戰自我嘅精神，帶動大家動力，舞者好緊要㗎。」

完騷後郭富城（Arron）留低同大家影合照。（資料圖片）