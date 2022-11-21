世界盃｜嚴選十位靚仔小鮮肉球星 除咗「英超周柏豪」仲有邊個？
撰文：趙允琳
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FIFA卡塔爾世界盃2022於昨晚（21日）正式開鑼，大批等足四年的足球迷準備展開日以繼夜、夜以繼日的睇波旅程興奮無比之外，亦是不少女士們四年一度的「𥄫仔」好時機！其實，過去曾經有不少原來寂寂無名的靚仔足球員成功透過世界盃這個世界舞台人氣暴升，例如墨西哥的「小豆」查維亞靴南迪斯（Javier Hernández）和哥倫比亞的占士洛迪古斯（James Rodríguez）都可算是世界盃的得益者。
然而，這兩位球員今年都無緣打今屆世界盃，場上除了大家都熟悉的美斯和C朗拿度兩位球王之外，又有多少又靚仔又有身材又有球技的足球員呢？現在為大家嚴選以下12位足球代表，看看哪位最啱你心水：
夏維斯 Kai Havertz（德國）
+5
哥列斯卡 Leon Goretzka（德國）
+8
盧卡斯靴南迪斯 Lucas Hernandez（法國）
+7
美臣曼治 Mason Mount（英格蘭）
+8
基亞利殊 Jack Grealish（英格蘭）
+7
加維 Pablo Gavi （西班牙）
+4
蘇保斯拉爾 Dominik Szoboszlai（匈牙利）
+4
普列錫 Christian Pulisic（美國）
+5
達雲紐尼斯 Darwin Nunez （烏拉圭）
+4
戴巴拿 Paulo Dybala（阿根廷）
+8