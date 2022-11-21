世界盃｜嚴選十位靚仔小鮮肉球星　除咗「英超周柏豪」仲有邊個？

FIFA卡塔爾世界盃2022於昨晚（21日）正式開鑼，大批等足四年的足球迷準備展開日以繼夜、夜以繼日的睇波旅程興奮無比之外，亦是不少女士們四年一度的「𥄫仔」好時機！其實，過去曾經有不少原來寂寂無名的靚仔足球員成功透過世界盃這個世界舞台人氣暴升，例如墨西哥的「小豆」查維亞靴南迪斯（Javier Hernández）和哥倫比亞的占士洛迪古斯（James Rodríguez）都可算是世界盃的得益者。



（IG：@fifaworldcup）

「小豆」查維亞靴蘭迪斯和占士洛迪古斯當年憑絕佳的外形而在世界盃受到注目。（Getty Images）

然而，這兩位球員今年都無緣打今屆世界盃，場上除了大家都熟悉的美斯和C朗拿度兩位球王之外，又有多少又靚仔又有身材又有球技的足球員呢？現在為大家嚴選以下12位足球代表，看看哪位最啱你心水：

夏維斯 Kai Havertz（德國）

德國前鋒夏維斯。（Getty Images）

+ 5

哥列斯卡 Leon Goretzka（德國）

德國中場哥列斯卡。（Getty Images）

+ 8

盧卡斯靴南迪斯 Lucas Hernandez（法國）

法國後衛盧卡斯靴南迪斯。（Getty Images）

+ 7

美臣曼治 Mason Mount（英格蘭）

英格蘭中場美臣曼治。（Getty Images）

+ 8

基亞利殊 Jack Grealish（英格蘭）

英格蘭中場基亞利殊。（Getty Images）

+ 7

加維 Pablo Gavi （西班牙）

西班牙中場加維。（Getty Images）

+ 4

蘇保斯拉爾 Dominik Szoboszlai（匈牙利）

匈牙利中場蘇保斯拉爾。（IG：@szoboszlaidominik）

+ 4

普列錫 Christian Pulisic（美國）

美國中場普列錫。 （Getty Images）

+ 5

達雲紐尼斯 Darwin Nunez （烏拉圭）

烏拉圭前鋒達雲紐尼斯。（Getty Images）

+ 4

戴巴拿 Paulo Dybala（阿根廷）

阿根廷前鋒戴巴拿。（Getty Images）