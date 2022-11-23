74歲于洋定居加拿大過退休生活　睇容祖兒演唱會被捕獲獲讚親民

現年74歲的于洋在前年9月約滿TVB後，鮮少在香港露面，去年3月在內地拍完劇集《家族榮耀》後就返到加拿大過退休生活。近日容祖兒（Joey）的世界巡迴演唱會去到多倫多站，有網民在睇騷時偶遇于洋，並在社交平台曬出合照：「一眼就認出來TVB老戲骨于洋，演唱會結束後偷偷合了個照，TVB明星真的好親切啊，一路上跟我聊天，也算是看演唱會一個不錯的收穫！」相中所見，久違現身的于洋身穿深色外套，戴着口罩同眼鏡，打扮樸素，雖然已經滿頭白髮，但精神狀態相當好，老當益壯！



于洋在去年拍完劇集《家族榮耀》後就返到加拿大過退休生活。（劇照）

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其實于洋早在在70年代已經舉家移民加拿大，但因始終有戲癮，就再度回流香港拍戲，多年來加拿大、香港兩邊走。于洋與太太育有兩子，大仔從事凍肉批發行業，已成家立室，新抱是愛爾蘭人，育有一子一女，而幼子就任職經濟分析師。于洋曾在接受《香港01》訪問時表示自己拍劇志在過日辰，不打算爭名逐利，既已屆退休之年，不如安心舒適過半退休生活，而他在加拿大的退休生活亦十分自在，閒時行山、釣魚、相約好友聚會，弄孫為樂：「而家好安樂，平時對住啲孫最過癮，兩個都係鬼仔鬼妹嚟，兩個都係混血，兩個都係講英文嘅，佢哋唔同我一齊住，不過行落去大仔嗰度都係十分鐘，好近。」享受退休生活！

于洋和孫仔合照，十分溫馨幸福！