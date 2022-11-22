世界盃2022｜戴巴拿女友身材火辣　打扮前衛獲封「阿根廷麥當娜」

2022世界盃正於卡塔爾上演，大家除了欣賞球員在場上鬥球技，還有場下爭妍鬥麗的大嫂團亦成為網民熱話。其中阿根廷靚仔球星保羅戴巴拿（Paulo Dybala）的女友Oriana Sabatini除了擁有高挑身材及冷艷美貌外，原來還是模特兒及歌手，更被譽為「阿根廷麥當娜」！

世界盃2022｜美斯9歲對老婆一見鐘情 曾公開指妻兒比足球重要

保羅戴巴拿（Paulo Dybala）。（IG/@paulodybala）

戴巴拿的女友Oriana Sabatini。（IG/@orianasabatini）

現年26歲的Oriana Sabatini從小便學習唱歌、彈鋼琴及繼續，並就讀紐約電影學院。Oriana在13歲時首次為雜誌拍攝硬照，便開展了模特兒生涯，其後陸續為不同品牌做代言人，多才多藝的Oriana亦參與過多部電影及電視劇的演出。另外，她在2017年推出了首支英文單曲《Love Me Down Easy》，更擔任過Ariana Grande及Coldplay的表演嘉賓。

Oriana曾經擔任Ariana Grande及Coldplay的表演嘉賓。（IG/@orianasabatini）

Oriana身材超火辣！（IG/@orianasabatini）

身材火辣的Oriana不僅擁有纖瘦的高挑身材，私下的風格亦非常前衛大膽，亦經常在Instagram上載性感照。此外，才華洋溢的Oriana因歌影視樣樣精通而在阿根廷被封為「阿根廷麥當娜」。

Oriana打扮前衛又性感。（IG/@orianasabatini）

Oriana獲封為阿根廷麥當娜。（IG/@orianasabatini）

Oriana出生於阿根廷布宜諾斯艾利斯，其家族成員都非常厲害。父親Osvaldo Sabatini在阿根廷是一位相當受歡迎的演員和企業家，母親Catherine Fulop是委內瑞拉的女演員、模特兒兼主播，而姑姐Gabriela Sabatini更曾是阿根廷職業女子網球選手。

戴巴那亦是不少女球迷的男神。（IG/@paulodybala）

兩人經常放閃。（IG/@paulodybala）

戴巴拿與Oriana結緣在Ariana Grande的演唱會，兩人認識後火速展開戀情，更經常都在IG放閃，女方在訪問期間亦公開表示想跟戴巴男結婚，更大讚男友能夠給予安全感。

Oriana曾公開表示想跟戴巴拿結婚。（IG/@paulodybala）

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