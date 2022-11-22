愛的二八定律 |楊冪新劇被批浮誇　為先婚後愛情節規定律師要已婚

36歲楊冪出道多年人氣一直有增無減，綜藝、影視等邀約不斷。不過，在戲路方面一直未能轉型成功，現正播出的兩套劇集《謝謝你醫生》與《愛的二八定律》都口碑平平，尤其是後者，無論演技、劇情等都遭到詬病。



《愛的二八定律》口碑平平。（劇照）

楊冪在《愛的二八定律》中飾演一位精英律師，與扮演宅男的許凱展開一段先婚後愛的故事。然而，劇集開播後就被指懸浮、浮誇、做作，作為精英律師的楊冪，並沒有在劇中展現專業技能，反而每日濃妝艷抹，打扮得花枝招展，短短4集就換了15套裝束，在視覺上就已欠缺專業性，且不管是對女老闆或者客戶，全靠撒嬌與恭維俘獲人心，但實際上，她在劇中已經快做到律師合夥人，靠的應該是能力和資源。

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更離譜的是，為了設定男主角與女主角先婚後愛的情節，楊冪獲師父邀請到頂尖法務大公司工作，要求是必須已婚，否則無法進入公司，迫於無奈，楊冪只好同意，並找到社交平台上找到關注的許凱，將兩人照片P在一起，其後在一個重要活動上相遇，為了圓謊，楊冪當眾kiss許凱，而被父母逼婚的許凱也同意與其假結婚，相當懸浮。首先，不請單身員工已涉嫌就業歧視；其次，如此頂尖的律所竟然沒有對員工進行背景調查。

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其實網友們詬病的地方並非認為律師不能打扮得花枝招展，而是楊冪的角色設定缺乏律師的幹練與專業。