繩角｜駱振偉成拳王到打死人演技細膩被激讚　蘇麗珊被圍剿演技差

昨日（22日）《繩角》已經播放到第二周，擂台戲份將會愈來愈多，而昨日一集更講到King Boxing的大師兄袁天就（駱振偉 飾）踏上擂台與Ace Boxing的Eddie（李子駿 飾）正式對戰「明日拳王賽」。因為教練魯堅（梁祖堯 飾）與范兆風（蘇麗珊飾）及金城亮（湯駿業 飾）三人私下的賭注，所以梁祖堯一直對駱振偉給予壓力，為求要駱振偉盡快勝出賽事。

《繩角》已經播放到第二周 (《繩角》截圖)

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駱振偉在第四回合時不斷搶攻，李子駿很快便被打至無力還手，最後更被駱振偉一下的過肩拳直接撃倒，倒地不起。最後李子駿更在擂台上離世，駱振偉得知後一蹶不振，認為自己打死了人：「我唔知點樣再打落去！」駱振偉回到拳館梁祖堯沒有諒解他，更勸喻他盡快與蘇麗珊的明日集團簽約，但簽約當日駱振偉「玩失蹤」。駱振偉的表現被網民激讚，認為他的演技很細膩，由打勝拳賽成為拳王到知道自己打死人的表情轉換，都演得十分出色。

駱振偉在第四回合時不斷搶攻，(《繩角》截圖)

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今集出場頗多的蘇麗珊被網民嫌棄，不停的說：「佢仲未夠班做CEO！」、「傾生意食燒賣？」、「今集仲好似小朋友咁」等負評，不少網民指上星期她的出場已經十分奇怪，出場時與湯駿業及梁祖堯在談生意時竟然走到便利店，還要一邊吃燒賣一邊談，有夠奇怪的。今集講到要與駱振偉簽約但駱振偉失蹤時，事後與梁祖堯與蘇麗珊在房間對話，蘇麗珊表現不到一種原角色所需要的奸，令網民大失所望。