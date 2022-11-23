「光頭」林盛斌做洗頭水代言人　自己都難以置信：呢單嘢真係好癲

藝人林盛斌（Bob）口才了得，在司儀界享負盛名 ，不過要成為一位出色的司儀，除了口才勁之外，其實造型亦相當緊要。就好似「光頭Look」已成為阿Bob的Icon，可愛形象成功打入民深。 不少網民會覺得光頭打理容易，機會上不需要使用洗頭水清潔，不過今日（23/11）Bob在Instagram宣布擔任洗頭水代言人，在帖文中他表示：「呢件事話俾我知，原來呢個世界，冇嘢係冇可能嘅。各位，我正式宣佈（布），我成為洗頭水嘅代言人！呢單嘢真係好癲，好癲，真係好癲！」

Bob的「光頭」Look是他標誌性的形象。(林盛斌fb)

林盛斌Bob請專人剪頭髮 光頭Look要每日打理：沉迷咗返唔到轉頭

之後Bob非常盡代言人的責任，介紹這瓶為skin head及超短頭髮而研發的洗頭水，又笑言：「完全啱晒我哋呢種髮型嘅花樣型男。」帖文出街後，網民紛紛表示：「對唔住真係好想笑」、「無嘢嘅，你都要剪頭髮㗎嘛，搵啱代言人！」其實阿Bob曾經表示自己並非真正層面上的光頭，本身是有頭髮：「首先我唔係光頭，因為光頭係冇頭髮，我呢個係超級短嘅skin head！我係有頭髮嘅，唔剪就『乒鈴嘭唥』生得得好快。嗰陣讀大學都好短，可能係6mm、9mm，跟住出嚟做嘢就剪短啲啦，去到做電台又再短啲，去到做電視又再短啲，之後由6mm變3mm，去到而家直頭就咩mm都唔要，直接用鬚刨刨！」

唔單止網民。就連阿Bob自己都難以置信做洗頭水代言人。（IG/@bob_lamshingbun）

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