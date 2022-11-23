財閥家的小兒子｜Do姐鄭裕玲對男神宋仲基讚不停：淨係演技都好睇

星級韓迷Do姐（鄭裕玲）又有好推介！Viu Original原創奇幻韓劇《財閥家的小兒子》首播叫好叫座，第三集收視更突破雙位數字，在一眾韓劇新作中一枝獨秀！昨日（22日）Do姐也在電台節目《口水多過浪花》提到近日尤其關注的《財閥家的小兒子》，不但大讚男神宋仲基玉樹臨風，還自爆特別鍾情性格演員李星民，對劇集讚不絕口！

Do姐向來緊貼潮流。（IG/@do_do_cheng）

童顏宋仲基扮學生無違和

由「韓流男神」宋仲基夥拍「百想影帝」李星民和「氣質女星」申鉉彬主演的韓劇《財閥家的小兒子》掀起全城熱話，向來走在煲劇最前線的Do姐也緊貼這股韓風，大讚男主角宋仲基人設「萬中無一」：「屋企環境相當唔錯，而且靚靚仔仔，去到中學、大學甚至係校草，成績好、體育好，仲考入知名大學！」正當余德丞大讚宋仲基打得又睇得之時，Do姐竟自爆過去未曾收看他的作品，直至《財閥家的小兒子》為二人牽起緣份：「雖然我冇睇過佢嘅戲，但係我喺MAMA頒獎禮見過佢真人，的確係玉樹臨風！不過唔知點解一直冇吸引到我睇佢嘅作品，直至呢套；而宋仲基好嘢嘅地方就係，佢今年都37歲，但係佢可以扮大學生喎，你唔會覺得佢扮𡃁仔！依家播咗三集，佢嘅野心已經出咗嚟、有晒部署，淨係睇演技我都覺得好睇！」

Do姐鄭裕玲對男神宋仲基讚不停。

李星民演技出眾壓倒全場

在劇中飾演順洋集團「大家長」陳養喆的李星民向來演技非凡，更囊括百想視帝、影帝，以及大鐘獎最佳男主角等多項獎座，就連Do姐也點名大讚對方實力出眾：「劇中另一個好主要嘅演員我都好鍾意，就係李星民，只要有佢出現嘅劇集，佢都會盡力做，而佢嘅角色亦都非常有魅力。李星民喺第一集最尾出場，佢無講過一句說話，但係嗰種攝人嘅魅力，會令你覺得『有呢個演員喺度就掂喇！』」此外，Do姐亦劇透該劇雲集一眾韓劇熟面孔，「除咗佢兩位之外，好多角色都係韓劇熟客，又係好演技，所以真係好好睇！」

Do姐讚李星民實力出眾。

改編自同名網路小說的韓劇《財閥家的小兒子》以八十年代為背景，講述出身貧寒的尹炫優（宋仲基飾）忠誠效力順洋集團，某天他奉命為會長陳養喆（李星民飾）管理秘密資產，卻被誣陷私吞資金而慘遭滅口，後來他竟重生為順陽家的小兒子陳導俊，從此開啟第二人生！為了侵吞整個財閥家族，他逐步成長並展開一連串復仇行動，誓要在上流社會掀起腥風血雨！香港觀眾逢星期五、六、日可以透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼劇集的最新進度，亦可一併收看《夏日大罷工》等最新韓劇。

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