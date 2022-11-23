中銀香港賽馬日 ｜李克勤演出歌曲《Victory》　加入AI元素極新潮

由中銀香港主辦、新城電台為媒體夥伴的《中銀香港賽馬日 x 新城Future and Beyond音樂會》，邀請了多位歌手以全新感覺演繹耳熟能詳的歌曲，配合充滿活力的賽馬盛事，引領客戶進入獨特的音樂旅程，同時輕鬆地帶出中銀香港以「人類專業配合人工智能」的理財科技發展方針。出席是次活動的客戶為特邀的「中銀香港私人銀行」客戶及中銀香港「私人財富」的本地及跨境客戶。

《中銀香港賽馬日 x 新城Future and Beyond音樂會》邀請了多位歌手。

五大環節充滿科技未來感

是次音樂會共有「蛻變五部曲」五個環節，由擁抱過去與現在，到人與科技間多面的蛻變過程，再踏上未來的路，當中以「俱進」、「共享」及「穿越」三個蛻變進程，帶出中銀香港「Beyond Digital」、「Beyond Green」及「Beyond Border」的三大未來銀行元素。

演唱多首經典金曲

音樂會第一個環節主題為「敬經典」，由林德信（Alex）、王灝兒（JW）及葉巧琳（Mischa）打頭陣表演，演繹一系列代表作。歌曲以一小段經典歌曲為前奏，將經典樂章融入每位歌手自己的作品中，包括林德信演繹父親林子祥的經典歌曲《分分鐘需要你》、將Beyond的《情人》加入王灝兒的《矛盾一生》，以及將《Singing in The Rain》加入葉巧琳的《水舞間》，當中更加入振奮人心的節拍，為一眾台下賓客熱身。

林德信（Alex）、王灝兒（JW）及葉巧琳（Mischa）打頭陣表演，演繹一系列代表作。

加入電子元素 注入全新活力

接著進入第二個音樂蛻變過程，主題為「Beyond Digital」，由王灝兒（JW）演釋出多首歌曲，包括《FF》、《Wish》及《愛心灌溉》，歌曲編曲更加插新派電子元素，新舊交融、人機結合，泡製出令人耳目一新的音樂體驗。就好像中銀香港理財服務一樣，以數碼轉型，為品牌及產品打造全新活力。

當零瑕疵 遇上AI人工智能

壓軸環節以「致未來」為主題，並邀請到近年在內地節目擔任導師大放異彩的李克勤，唱出經典金曲《紅日》及活動重點歌曲《Victory》，《Victory》一曲更破天荒加入AI元素，由T-Ma加插一段由「AI譜寫、音樂人優化」的音樂段，利用人工智能創作音樂，將人與創新科技盡善盡美地融合，經典歌曲經潤飾後，進一步昇華至充滿未來感，迎合主題「致未來」，為《中銀香港賽馬日 x 新城Future and Beyond音樂會》劃上完美句號。

李克勤唱出的活動重點歌曲《Victory》更加插了由「AI譜寫、音樂人優化」的音樂段。